In Baden-Württemberg gelten seit Samstag Ausgangsbeschränkungen. Von 20 bis 5 Uhr darf jeder von uns seine eigenen vier Wände nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen. Und das wird nachdrücklich kontrolliert.

Das habe ich nach der jüngsten Gemeinderatssitzung am eigenen Leib erfahren. Die endete nämlich eine Viertelstunde nach Zapfenstreich. Und so erwarteten mich auch schon die ersten Uniformierten vor der Halle. Mein Schreiben, dass ich aus der Ratssitzung komme und journalistisch tätig bin, wurde aufmerksam gelesen und akzeptiert. Doch so ganz geheuer war den Beamten die Sache nicht.

Woher ich das weiß? Nun am anderen Ende von Brühl kurz vor meiner Haustür fiel ich zwei Beamten in Zivil auf den menschenleeren Straßen erneut auf. Und da war die Frage, ob die Ratssitzung ein triftiger Grund für die Überschreitung der Sperrzeit sei, über Funk eingehend diskutiert worden. Jedenfalls wusste die zweite Kontrollstelle sofort Bescheid, als ich meine Bescheinigung wieder aus der Tasche zog.

Doch ich will mich hier nicht über die Arbeit der Polizisten lustig machen, im Gegenteil: Ich zolle ihnen Respekt, denn sie müssen sich derzeit sicherlich genug Blödsinn anhören und seltsamste Bescheinigungen durchlesen im Kampf gegen die Unvernunft.

