Kanalschaden reißt Loch in den Asphalt

Brühl.Im Einmündungsbereich der Rohrhofer Straße in die Ketscher Straße ist es am Mittwochmorgen zu einem überraschenden Straßeneinbruch gekommen. Der Asphalt ist auf der Spur für die Linksabbieger kreisförmig eingebrochen, so dass ein Loch in der Größe eines Fußballs zu sehen war.

Autofahrer informierten die Gemeindeverwaltung über den Vorfall. Der Bauhof war schnell vor Ort und sperrte anschließend den Bereich ab. Als Folge des Straßenschadens kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau in der Rohrhofer Straße.

Fachfirma verständigt

„Wahrscheinlich ist ein Kanalschaden für den Einbruch des Asphalts verantwortlich“, erklärte ein Mitarbeiter des Bauhofes auf Anfrage unserer Zeitung – mehr konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Der Bauhof verständigte die zuständige Fachfirma, die sich zeitnah um den Schaden kümmern wird. caz

