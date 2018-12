Kann das Kleine helfen?

Verdammt noch mal, irgendwann muss es doch mal funktionieren! Ich küsse – allen irritierten Blicken der übrigen Menschen drumherum zum Trotz – jeden Schornsteinfeger mit einer ungeheuren Hingabe, habe zig vierblättrige Kleeblätter zu Hause, lebe im Zeichen des Hufeisens und dekoriere Unmengen an Fliegenpilze: Glückssymbole sind – wie bei mir – weit verbreitet. Auch wer ansonsten wenig abergläubisch veranlagt ist, glaubt doch insgeheim an deren positive Wirkung. Vor allem zum heutigen Jahreswechsel haben sie Hochsaison. Mit Talismanen und Glücksbringern wird deshalb gerade heute ein großes Geschäft gemacht.

„Glück ist wie ein Schmetterling“, singt Nana Mouskouri in einem bekannten Schlager. Ob dem wirklich so ist, dass das Glück nicht von Dauer ist, mag dahingestellt bleiben. Andererseits kommt es auch darauf an, was jeder von uns ganz individuell unter Glück versteht. Für manchen genügt oft nur eine Kleinigkeit, um glücklich zu sein, während andere jede Menge Talismane und Glücksbringer benötigt und sein Glück doch nicht findet. Wilhelm Busch meinte zu diesem Thema: „Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.“

Ein beliebter Talisman ist noch immer das Hufeisen – das Wappensymbol von Brühl. Es soll Haus und Hof schützen. Und, hilft es den Menschen und bringt Glück? Dazu ein weiteres Zitat eines intellektuellen Kopfs, Balzac: „Ob glücklich oder unglücklich, der Mensch verleiht den kleinsten Dingen, mit denen er lebt, ein Gesicht; er lauscht ihnen und fragt sie um Rat, so groß ist der natürliche Aberglaube in ihm.“

Nun ja, ob Kleeblatt, Marienkäfer oder das Pfennigstück – in jedem Kleinen liegt der Ursprung für etwas Großes, zumindest wenn wir daran glauben.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.12.2018