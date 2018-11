Kann KFC wie geplant bauen?

Brühl.Mehrere spannende Themen beherrschen am Montag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr die Tagesordnung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt. Zunächst beschäftigen sich die Ratsmitglieder mit einer Garage um einen Abstellplatz für Gartengeräte und Fahrräder in der Lönsstraße. Dann geht es um den Neubau von acht Doppelhaushälften in der Käthe-Paulus-Straße im Schütte-Lanz-Wohnpark.

Nach dem Beschluss zu einem Gartenhaus in der Frieda-Nadig-Straße kommen die großen Themen des Abends. Zunächst geht es um die Baugenehmigung für den Neubau eines „Kentucky Fried Chicken“-Restaurants in der Alten Mannheimer Landstraße, also in direkter Nachbarschaft zum McDonald’s-Restaurant. Bereits im März hatte der Ausschuss festgestellt, dass rechtlich diesem Fast-Food-Tempel nichts im Wege stehen dürfte (wir berichteten). Über eine endgültige Genehmigung ist im Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises noch nicht befunden worden. Allerdings hat die Behörde schon durchblicken lassen, dass nach den noch ausstehenden Eintragungen von Baulasten des bisherigen Grundstückseigentümers nichts mehr im Wege und eine positive Entscheidung kurz bevorstehe. Zwar würden Baugrenzen teilweise und die Grundflächenzahl insgesamt überschritten, dennoch empfiehlt die Gemeindeverwaltung den Ratsmitgliedern am Montag, dem Bauvorhaben an der Nordspitze des Ortes das Einvernehmen zu erteilen.

Dann geht es um ein noch größeres Projekt. Der Rat hat zu entscheiden, ob der Neubau einer Sporthalle mit Gastronomie, Event- und Büroflächen im Schütte-Lanz-Gewerbepark grundsätzlich möglich ist (wir berichteten). Eine Auftragsvergabe für Baumpflegearbeiten, Informationen des Bürgermeisters, Fragen und Anregungen beschließen das facettenreiche Programm. ras

