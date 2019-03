Karl Beck feiert 75. Jubiläum

Brühl.Die Konfirmation ist der Eintritt ins kirchliche Erwachsenenleben, aber auch die persönliche Bestätigung der Taufe und damit das bewusste „Ja“ zum christlichen Glauben und zur Kirchenzugehörigkeit. 24 Frauen und Männer feierten gestern in der evangelischen Kirche das Fest ihrer goldenen, diamantenen, eisernen und Gnaden-Konfirmation. Ein Jubilar konnte sogar zur seltenen Kronjuwelen-Konfirmation beglückwünscht werden.

Im festlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor unter der Leitung von Michael Leideritz mitgestaltet wurde, nahmen die Jubilare nicht nur die Erinnerungsurkunden entgegen, sondern empfingen auch den Segen Gottes, der jedem unter Handauflegung zugesprochen wurde. In seiner Predigt bekräftigte Pfarrer Marcel Demal, dass der dreieinige Gott, der die Jubilare auf allen Wegstrecken ihres Lebens mit seinem Segen begleitet habe, auch in Zukunft an ihrer Seite mitgehen werde. Mit einem gemeinsamen Mittagessen im TV-Clubhaus ließen die Jubilare dieses besondere Fest ausklingen.

Die Goldene Konfirmation von 50 Jahren feierten Petra Vulpius-Greco, Kurt Ding, Beate Kreimes, Brunhilde Pracher, Christina Gmehlin, Margret Synowzik, Isolde Mignon, Christl Nowak, Jutta Kemptner und Manfred Weiss. Die Diamantene Konfirmation (60 Jahre) begingen Ingrid Auer, Hermann Ding, Wolfgang Rentsch und Ursula Unger.

Die Eiserne Konfirmation (65 Jahre) feierten Hella Mückenmüller und Dieter Muley. Das Fest der Gnadenkonfirmation (70 Jahre) feierten Horst Becker, Walter Gredel, Walter Schleich, Paul Sinn, Heinrich Waldecker, Gisela Brellochs und Emma Johmann.

Das besondere Fest der Kronjuwelenkonfirmation nach 75 Jahre beging gestern Karl Beck. ras/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019