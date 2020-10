Karnevalisten stellen Wünschebäume auf

Brühl.Dass die Corona-Kampagne auf ein Minimum reduziert werden muss, bedeutet für die „Rohrhöfer Göggel“ noch lange nicht, dass sie lamentierend die Hände in den Schoß legen. Im Gegenteil: Die Karnevalisten zeigen sich innovativ und zaubern kleinen und großen Menschen mit einer Aktion diesmal zwar kein lautes Lachen, wohl aber ein glückliches Lächeln ins Gesicht.

„Wir wollen helfen – helfen Sie mit“, lautet das Motto einer Benefizaktion der Karnevalisten, die am Montag, 30. November, starten soll. „Auch in unserer Gemeinde gibt es Familien, die ihren Kindern zu Weihnachten gerne eine kleine Überraschung machen wollen, doch sehr oft ist dafür kein Geld übrig“, erklären die Initiatoren Regine Wolz und Mathias Nobis, „wir wollen diesen bedürftigen Menschen helfen und bitten die Brühler und Rohrhofer bei unserer Aktion Wünschebaum mitzumachen“.

Sparkasse unterstützt logistisch

Was ist geplant? Kinder aus diesen Familien dürfen sich zu Weihnachten etwas wünschen, das einen Wert von rund 25 Euro haben darf. Diesen Herzenswunsch schreiben die Kinder auf einen Zettel, der dann für die Organisatoren noch mit weiteren Informationen versehen werden muss. Den Teil des Zettels, auf dem der Vorname des Kindes und dessen Wunsch steht, wird vom übrigen Datenblatt abgetrennt und somit anonym von Montag, 1. Dezember, bis Dienstag, 15. Dezember, in einen der beiden Wünschebäume gehängt. Sie sollen, so erklären die „Göggel“, in dieser Zeit in den beiden Filialen der Sparkasse in Brühl und Rohrhof aufgestellt werden.

Derjenige, der die Aktion unterstützen möchte, kann sich einen oder mehrere der Wunschzettel aussuchen und das entsprechende Geschenk besorgen, das bis Donnerstag, 18. Dezember, wieder in der Sparkasse abgegeben werden soll.

Narren als Gabenbringer

„Wir ,Göggel’ bringen das Geschenk dann kurz vor der Bescherung zu den Kindern und die Weihnachtsüberraschung ist gelungen“, beschreiben Regine Wolz und Mathias Nobis die weitere Vorgehensweise der Spendenaktion, die unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Ralf Göck steht.

Die Aktion soll ausschließlich zugunsten bedürftiger Familien organisiert werden, betonen die Karnevalisten, „im Zweifel erfordert dies gegebenenfalls auch eine Rückfrage oder auch eine Prüfung der Empfänger – damit erklären sich die Teilnehmer beim Ausfüllen des Wunschzettels einverstanden“. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020