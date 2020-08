Katze flüchtet vor Retter

Brühl. Mit dem Einsatzstichwort „Katze auf Dach“ wurde die Feuerwehr Brühl am Mittwoch um 13.15 Uhr in die Leipziger Straße gerufen. Bei Eintreffen vor Ort saß die Katze in der Dachrinne. Sie beobachte gespannt, wie die Einsatzkräfte die Leiter aufbauten und anleiterten.

Als sich der erste Retter ihr näherte, ergriff sie allerdings die Flucht über das Dach und konnte auf der Rückseite des Gebäudes über eine Terrasse flüchten. Im Garten harrte sie der Dinge, bis eine andere Einsatzkraft und feststellen konnte, dass das Tier wohlauf war.

Derweil gehört die Tierrettung explizit zu den offiziellen Aufgaben der Feuerwehr, die Gefahren abzuwehren hat - bei Menschen und bei Tieren. Eine Katze auf dem Baum beispielsweise befindet sich allerdings in keiner lebensbedrohlichen Lage. Viele Feuerwehren in Land sind dazu übergegangen, bei Anrufen von Katzenbesitzern stets auf die anfallenden Kosten hinzuweisen. Ein Tierhalter muss die Einsatzkosten auch übernehmen, wenn er zuvor grob fahrlässig gehandelt hat. Gemeint ist, wenn etwa ein Hund ohne Leine auf dem Feld rennt und die Anweisungen seines Herrchens nicht befolgt. cb/mab

