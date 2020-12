Kein Friedenslicht bei Villa Meixner

Brühl.Wegen der aktuellen Corona-Vorgaben haben sich die Pfadfinder dagegen entschieden, das Friedenslicht aus Bethlehem, das sie seit dem dritten Advent hüten, wie eigentlich geplant am Sonntag, 20. Dezember, im Garten der Villa Meixner an die Bevölkerung weiterzugeben.

Selbstverständlich wird die Flamme auch diesmal an Heiligabend an die Kirchengemeinden weitergegeben, damit sie während der Feiertage in den Gotteshäusern brennen kann. Seit 1986 wird das Friedenslicht alljährlich vor Weihnachten von einem Kind in der Geburtsgrotte entzündet und dann in einer Stafette von den Pfadfindern europaweit weitergegeben, damit es in möglichst vielen Häuser leuchtet. ras

