„Kein großstädtisches Viertel“

So sieht der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs aus, über den nun nicht nur öffentlich im Gemeinderat, sondern auch noch in einer Bürgerbeteiligung ge-sprochen werden soll. Links im Vordergrund der große Bereich der Seniorenwohn-anlage direkt am Schrankenbuckel (links unten). Am oberen Bildrand erkennt man die bestehende Wohnbebauung rund um die Germaniastraße.

© strauch