Brühl.Nach Schönfeld im Thomatal reisten 25 Jugendhandballer des TV Brühl und der SG Brühl/Ketsch. Der Empfang beim Reiseziel im Salzburger Land war herzlich und nur wenig später ging es in das unbekannte Skigebiet. Das war verbunden mit den Pisten Innerkrems, das komplett zwölf Liftanlagen umfasst und 45 Kilometer Skipisten zählt.

„Es ist absolut kein Vergleich zur Zillertalarena mit seinen 52 Liftanlagen und 143 Kilometer Skipisten“, bedauert Jürgen Schäfer in seinem Reisebericht, dass man das übliche Reiseziel wegen Bauarbeiten der Jugendherberge nicht anfahren konnte. Zudem war an einem Tag der Verbindungslift von Innerkrems nach Schönfeld ausgefallen und die Jugendlichen mussten in den Skibus steigen. Den verpassten sie wegen fünf Minuten – der nächste kam eineineinhalb Stunden später.

Nach jedem Abendessen ließ die Jugend bei verschiedenen Kartenspielen, Tischtennis, Billard oder Tischfußball die Abende ausklingen. Die hauseigene Kegelbahn war – wie alle bedauerten – defekt.