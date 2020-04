Keine Auftritte bis September

Brühl.In Zeiten der Probenabstinenz informiert der Vorstand der Chorgemeinschaft seine Vereinsmitglieder und Interessierte mit einem Brief über Vergangenes, Aktuelles und Zukünftiges im Vereinsgeschehen. Derzeit zählt der Verein 52 Aktive im Männerchor“, 66 Aktive im gemischten Chor „Chorness“, 40 Aktive im Frauenchor „LadyPur“ und 230 passive Mitglieder. „Er ist von seiner Struktur her als solide zu bezeichnen“, stellt Vorsitzender Gerd Scherer zufrieden fest.

Er wurde erst jüngst für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt (wir berichteten). Mit der Wahl von Klaus Ranzinger sei eine kompetente Persönlichkeit, mit dem beruflichen Hintergrund „Bankwesen“, als Kassenführer in den geschäftsführenden Vorstand gewählt worden.

Neben der elektronischen Mitgliederverwaltung, geführt von Schriftführer Ludwig Wocheslander, sei nun auch die elektronische Buchführung, verantwortet von Dagmar Zimmermann und Scott Goes, Standard in der Chorgemeinschaft, stellt Scherer fest. Der nun erstmals, mit Hilfe des Programms „Intelliverein“, automatisch durchgeführte Beitragseinzug sei bis auf ganz wenige Ausnahmen reibungslos verlaufen.

Bewährungsprobe für Sänger

„Auf eine harte Bewährungsprobe stellt der neuartige Coronavirus die Sänger“, fasst der Vorsitzende die aktuelle Stimmungslage zusammen. Direkt mit Erscheinen der entsprechenden behördlichen Verordnung habe die Chorgemeinschaft sämtliche Singstunden und sonstige Vereinsaktivitäten eingestellt. „Diese vorbeugende Maßnahme ist, genau wie der ausgesetzte Schulbetrieb, vorerst befristet – wie es danach weitergeht kann heute keiner vorhersehen.“ Wann der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden könne, hänge von der behördlichen Zulassung ab. „Eines ist gewiss, die Corona-Fessel zeigt deutlich, welch ein persönlicher Verlust der Verzicht auf die wöchentliche Singstunde für jeden einzelnen bedeutet“, meint Scherer.

Doch der Vorstand informiert noch über weitere Einschnitte im Vereinsleben. So würden bis zum Ende der Sommerferien Mitte September von den Gruppen der Chorgemeinschaft keine öffentlichen Auftritte mehr wahrgenommen werden. Die Freundschaftssingen in Oftersheim, Schifferstadt beim MGV Viernheim seien bereits abgesagt. Das Singen im B+O-Seniorenzentrum sowie die Teilnahme an den Festen der Kirchengemeinden und das Sommerfest an der Grillhütte würden von der Chorgemeinschaft auch nicht durchgeführt werden können. „Leider werden sich die bisher von den Chören traditionsgemäß geleisteten sozialen Verpflichtungen am Fortgang der Pandemie orientieren müssen“, führt der Vorsitzende aus.

„Lieder der Freude“ geplant

Die Zulassung des Kinderferienprogramms und die Durchführung der Brühler Kerwe seien eine Entscheidung der Gemeinde, so Scherer in dem Schreiben an die Mitglieder. In der Planung bleibe allerdings das Kirchenkonzert, „Lieder der Freude“, das am Samstag, 14. November stattfinden soll.

Chorleiterin Vera Pfannenstiel erarbeite zurzeit Videoclips, mit deren Hilfe ein privates Üben und Singen im Sinne des Chorgesangs ermöglicht werden könne. Horst Ehrenfried fertigt ehrenamtlich schon seit längerer Zeit Hördateien der aktuellen Chorliteratur an. Sie böten die Klaviernoten der einzelnen Stimmlagen und den Gesamtklang. Den Chormitgliedern eröffne sich somit zusätzlich das tongestützte Üben im häuslichen Bereich.

Bitte um finanzielle Förderung

Für den Vorstand sei dieses persönlichen Engagement der beiden eine ganz besonders lobenswerte Initiative, um den Sängern auch außerhalb der Singstunden die Freude am Gesang zu erhalten. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei, dass die gesanglichen Fähigkeiten der Aktiven auch während der probenlosen Zwangspause auf einem nennenswerten Level gehalten werden könne.

Ein drohender Ausfall der Feste bedeute natürlich auch, dass dem Verein notwendige Einnahmen fehlen würden, prognostiziert Scherer. „Es wäre sehr hilfreich, wenn die Chorgemeinschaft in der zu erwartenden finanziell angespannten Zeit auf die Unterstützung von Sponsoren hoffen könnte“, wirbt Gerd Scherer abschließend um Unterstützung. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020