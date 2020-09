Keine Lösung auf Dauer

Man kann sich Zahlenwerke manchmal so rechnen, wie man es gern hat. Fakt ist, dass die Gemeinde bei den laufenden Ausgaben durch stetig steigende Aufgaben insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung aus der Substanz lebt. Klar, man kann jetzt anführen, dass durch die neue Buchführung anders als früher die Abschreibungen zu Buche schlagen. Aber, das ist halt jetzt so und wird sich nicht mehr ändern.

Der Spielraum für die Kommunen wird auch dadurch immer kleiner, die Finanzen wirklich nachhaltig zu gestalten.

Und in diesem Jahr mit Corona ist sowieso alles anders. Oder nicht? Die Volkswirtschaft erlebte im ersten Halbjahr einen noch nie dagewesenen Einbruch, der trotz Lockerungen in manchen Bereichen bis auf Weiteres anhält. Bundes- und Landesregierung haben mit Soforthilfeprogrammen dafür gesorgt, dass die Auswirkungen auf die Kommunen zumindest im Moment abgefedert wurden. Doch wird sich die Pandemie sicherlich noch in den folgenden beiden Jahren finanzpolitisch auswirken. Immerhin kränkelt die Gesamtwirtschaft, wodurch auch Bund und Länder weniger Steuergelder zu verteilen haben.

Die Haushaltskonsolidierungskommission der Gemeinde, die sich aus Bürgermeister, den Fraktionsvorsitzenden und den Bürgermeister-Stellvertretern zusammensetzt, tut also ein Gutes daran, sich jetzt nicht den Schweiß von der Stirn zu wischen und zurückzulehnen. Sie sollte weiterhin die Finanzsituation der Hufeisengemeinde kritisch im Blick behalten und im Hinblick auf die Haushaltsplanung 2021 mögliche Lösungswege gegen das Leben aus der Substanz diskutieren. Auch die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf des derzeitigen FVB-Sportareals am Schrankenbuckel löst die Probleme nicht auf Dauer.

