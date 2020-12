Keine Messen in der Kirche

Brühl/Ketsch.Die evangelische Gemeinde teilte mit, dass alle Präsenzgottesdienste abgesagt sind (wir berichteten). Eine Anleitung, Heiligabend mal anders zu feiern, würden alle evangelischen Haushalte spätestens am 24. Dezember im Briefkasten vorfinden. Am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester werde es ein digitales Angebot auf der Homepage (www.evkirche-bruehl-baden.de) geben. Über die E-Mail-Adresse weihnachten_in_bruehl2020@gmx.de sollten die Gläubigen in Wort und Bild mitteilen, was sie und ihre Familie bewege.

Weihnachten im Stream

Die katholische Gemeinde sagte alle Präsenzgottesdienste ab und verweist aufs Internet. In ökumenischer Verbundenheit hätten Seelsorger in den Seniorenwohnheimen einen Weihnachtsgottesdienst aufgezeichnet, der auf den Homepages der evangelischen und katholischen Gemeinden Brühl und Ketsch abrufbar sei. Die Kirchen seien täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. zg

