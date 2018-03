Kenterrolle erfordert gute Koordination

Anzeige

Doch was passiert, wenn man auf einer großen Wasserfläche gekentert ist und nicht mehr aufrollen konnte? Mit diesem Sicherheitsaspekt befasste sich Andreas Körner und brachte den Interessierten in Theorie und Praxis den Wiedereinstieg in das Kajak auf dem Wasser bei. Alleine oder zu zweit, mit Paddelfloat – einem aufblasbaren Kissen, das am Ende des Paddels angebracht wird – oder ganz ohne irgendwelche Hilfsmittel.

So konnte jeder Teilnehmer genau das trainieren, was ihm am wichtigsten erschien. So gehen alle sicherer in die neue Saison. rs

