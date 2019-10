Kicker helfen Altersgenossen

Brühl.Gerade Jugendliche in der Pubertät wachsen schnell aus ihrer Kleidung heraus. Das müssen auch die Eltern von jungen Fußballern immer wieder feststellen. Um die Sport- und Alltagsbekleidung ihrer Sprösslinge nicht einfach zu entsorgen, kamen die Eltern der C-Jugend des Fußballvereins auf die Idee, einen Flohmarkt zu organisieren. Die Einnahmen daraus sollten aber nicht nur der eigenen Mannschaft zugutekommen, man wollte auch Gutes damit tun.

Da kam Trainer Ömer Kilic auf den Gedanken, über den Tellerrand des Sports hinauszublicken und die Hälfte der Einnahmen den Altersgenossen der C-Jugend in der afrikanischen Partnergemeinde Dourtenga zukommen zu lassen. „Eine Idee, mit der er bei uns offene Türen einrannte“, erklärt Manuela Schubert für den Elternbeirat der C-Jugend des FVB im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Eltern und die jungen Sportler seien begeistert von dem, was der Förderkreis in Burkina Faso alles erreicht hat. Vor allem die Tatsache, dass jeder gespendete Euro auch ohne Abzüge in der afrikanischen Gemeinde hilft, überzeugte die Kicker und deren Eltern.

Daher übergab das C-Jugend-Team nun 250 Euro des Flohmarkterlöses an den stellvertretenden Vorsitzenden des Förderkreises Dourtenga, Klaus Krebaum. Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der stellvertretende FVB-Vorsitzende Lothar Greulich und Finanzverwalter Stefan Hoffmann, der den Flohmarkt aktiv unterstützt hatte, freuten sich bei der Übergabe sehr über das Engagement der Jugend. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.10.2019