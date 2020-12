Kinder basteln viele bunte Wunschsterne

Brühl.Die Weihnachtsvorbereitungen im Sonnenschein-Hort an der Schillerschule sind in vollem Gange. Die Kinder und Erzieher der vierten Klasse bastelten in den vergangenen Tagen eifrig Wunschsterne für das Betreute Wohnen in Rohrhof. Liebe, Glück, Gesundheit, Freundschaft und Humor waren ein paar der Wünsche, die die Kinder sich überlegten und auf die bunt gestalteten Sterne schrieben.

Diese Wunschsterne der Kinder wurden an Mariola Rogalski, die Leiterin des Betreuten Wohnens in der Ahornstraße übergeben, die sie nun an alle Bewohner verteilt, um sie auf eine schöne Adventszeit einzustimmen. zg/ras

