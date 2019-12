Kinder entdecken die Freude des Gebens

Brühl.In guter Tradition stimmten in der Schillerschule zwei Weihnachtsprojekttage, an denen gebastelt und beide Schulhäuser schön dekoriert wurden, auf die Adventszeit ein. Eine Woche später fanden alle Klassen beim Begehen der stimmungsvollen Adventspirale Zeit, zur Ruhe zu kommen, an liebe Menschen zu denken und ihnen gute Wünsche zu schicken. Pfarrer Marcel Demal und Diakon Heiko Wunderling brachten bei einer Andacht in der Rohrhofschule weihnachtliche Gedanken wie Teilen und Freude bereiten auf. Im evangelischen Gemeindezentrum stand eine Woche später die Figur der heiligen Lucia, „der Leuchtenden“, im Mittelpunkt. Christine Rentsch-Böhme, Nathalie Wunderling, Car- men Fröhlich-Waldi und der Chor der Schillerschule stellten anschaulich die Bedeutung von Licht und Wärme in der dunklen Weihnachtszeit dar.

Seinen krönenden Abschluss fanden die Weihnachtsaktionen im Anschluss, als 77 liebevoll verpackte Päckchen verladen werden konnten, um sich auf den Weg nach Moldawien zu begeben. Die Religionsfachschaft organisiert seit 2015 eine Spendenaktion, bei der nach einer Einkaufsliste Weihnachtspäckchen für Kinder, die in einem Waisenhaus in Rybniza leben, abgegeben werden können.

Nicht nur die Kinder dort, auch die jungen Brühler Schüler erfahren so, dass Geben etwas sehr Schönes sein kann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019