Anzeige

Brühl.„Bei unserer traditionellen Christbaumaktion, die am Samstag nach Dreikönig bereits zum 44. Mal durchgeführt wurde, ist es uns wieder gelungen, einen stattlichen Betrag zu sammeln. So können wir dieses Jahr insgesamt 2740 Euro an Brühler Kinder- und Jugendeinrichtungen weitergeben“, sagte der CDU-Vorsitzende, Kenneth Gund, im katholischen Kindergarten St. Bernhard bei der Spendenübergabe und dankte den Unternehmen Suez und Künzler für die Bereitstellung der Fahrzeuge, dem CDU-Ehrenvorsitzenden Winfried Höhn für die Organisation, allen Spendern sowie den vielen Helfern für deren Unterstützung beim Christbaumsammeln.

„Erfreulicherweise gibt es in Brühl inzwischen so viele Kinderbetreuungseinrichtungen, dass wir uns entschieden haben, nicht mehr jährlich allen Einrichtungen einen Teilbetrag der Spendensumme zu überreichen. Stattdessen wählen wir ab sofort jedes Jahr einige Einrichtungen aus, die dann einen größeren Betrag erhalten, von dem sie für die Kinder und Jugendlichen etwas Sichtbares anschaffen können“, erklärte Gund. Und: „So können sich auch die Eltern, deren Kinder im jeweiligen Jahr vom Spendenerlös profitieren werden, mit der Aktion noch besser identifizieren und wir bekommen zusätzliche Helfer, die uns beim Baumsammeln unterstützen. Nach und nach kommt natürlich jede Einrichtung wieder dran.“

Der Kindergarten St. Bernhard gehört zu den ersten Empfängern des neuen Verteilungssystems, so dass sich dessen Leiterin Susanne Füllhase über 1500 Euro freute. Sie dankte ebenso wie Pfarrer Erwin Bertsch der örtlichen CDU und den Vertretern des Elternbeirates, der bei der Christbaumaktion tatkräftig mitgeholfen hatte.