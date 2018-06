Anzeige

Brühl.„Das Meer rauscht, die Palmen bewegen sich im Wind und Robin Cat liegt in seiner Hängematte am Strand.“ So beginnt das neueste Buch von Kinderbuchautor Christian Seltmann, das in drei Wochen erscheint: „Robin Cat und die Mutprobe der Wikinger“ ist das zweite Buch in der Reihe „Robin Cat“ und der Autor verspricht, dass in dieser Reihe noch mehr Bücher erscheinen werden. Joachim Klotz, Büchereileiter, hat gemeinsam mit der Staatlichen Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Karlsruhe den Autor zu einer Lesung an die Schillerschule geholt. Der Clou dabei ist, dass die Drittklässler aktiv mitmachen und gemeinsam mit dem Autor ein Hörspiel gestalten.

Christian Seltmann schreibt seit rund zehn Jahren Kinderbücher und seit etwa fünf Jahren veranstaltet er interaktive Lesungen für Grundschulen. „Ich wollte nicht einfach nur vor den Schülern sitzen und hoffen müssen, dass sie auch zuhören“, erzählt der Autor. „Ein Schüler brachte mich auf die Idee, die Hörspiele aufzunehmen und nicht nur so zu tun, als ob“, fügt er hinzu.

Geräusche müssen geübt sein

Gemeinsam erarbeiten die knapp 70 Schüler und der Autor, was man für ein Hörspiel alles braucht: Text, Stimmen der Figuren, Musik und viele Geräusche. Den Schülern erklärt er an welchen Stellen sie welche Geräusche einbringen müssen und so werden die Schüler innerhalb kürzester Zeit zu Geräuschemachern. Text und Musik bleiben dem Autor überlassen, der seine Gitarre dabeihat und die Geschichte musikalisch fröhlich oder dramatisch unterlegt. Bevor die Aufnahme beginnt, machen die Schüler noch Lockerungs- und Stimmübungen, um richtig auf den großen Moment vorbereitet zu sein.