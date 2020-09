Kinder präsentieren Ferienkunstobjekte

Brühl.Während des Kinderferienprogramms haben an 13 Tagen im Corona-bedingt geschlossenen Freibad unter Anleitung von Bäderchef Patrick Berndt und Künstler Meikel Fuchs hunderte von Kindern an 26 Workshops teilgenommen.

So entstanden in sechs Ferienwochen viele tolle Kunstwerke, die bei einer Ausstellung gezeigt werden sollen, die an dem Wochenende, 3. und 4. Oktober, jeweils von 11 bis 16 Uhr auf den befestigten Flächen des Freibads und unter Zeltdächern stattfinden wird.

Der Vorleser Peter Lemke hatte während der Ateliertage die Kinder oft zur Auflockerung ins Land der Geschichten entführt und wird das auch an dem Ausstellungswochenende machen. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020