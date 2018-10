Kinder sammeln erste Erfahrungen an Instrumenten

Brühl.Die achtjährige Valerie lässt sich von Lehrerin Julia Neubauer zeigen, wie man eine Klarinette richtig ansetzt, Niklas (11) und Emma (6) toben sich am Schlagzeug aus, während Patrick Pilarski Mädchen und Jungen die ersten Töne auf dem Keyboard spielen lässt. Die Klangfabrik hatte zum „Tag der Musik“ in die Festhalle geladen, wo Kinder und Erwachsene nach Herzenslust Instrumente anhören und sie auch ausprobieren konnten.

„Der ,Tag der Musik’ ist für uns der Höhepunkt im Jahr“, erzählt Tobias Nessel, der gemeinsam mit Mathias Buchta die Klangfabrik seit 2011 leitet, gegenüber unserer Zeitung. „Anhand eines bunten Programms versuchen wir, einen kompletten Querschnitt aus dem Leistungsspektrum unseres Angebots zu zeigen, deren musikalische Bandbreite von Klassik bis hin zu Jazz-, Pop- und Rockmusik reicht.“

Obwohl die Einrichtung im Industriegebiet Zündholz in Rheinau-Süd liegt, besteht mit der Hufeisengemeinde eine enge Kooperation, betont Nessel – hier ist seine Heimat, hier dirigiert er die Bläserakademie, „und auch sonst wollen wir für die eigene Gemeinde etwas bewegen“. Unterstützt werden sie dabei von Bürgermeister Dr. Ralf Göck und vom Kulturamtsleiter Jochen Ungerer, die beide vorbeischauten und sich ein Bild von der Resonanz machen konnten.

„Es muss Spaß machen“

In der Festhalle herrschte an diesem Tag ein reges Kommen und Gehen, dass es eine Freude war. „Ein Instrument spielen, das muss Spaß machen, Zwang und falscher Ehrgeiz führen zu nichts“, ist Nessel überzeugt, „deshalb bietet unsere Schule eine kostenlose Probestunde und einen Testmonat an, zudem legen wir Wert darauf, dass auch die Chemie zwischen Schüler und Lehrer stimmt.“

Schwerpunkt des Programms war das Ensemblespiel. Gleich zu Beginn beantwortete das „Guitar Orchestra“ unter der Leitung von Mathias Buchta die Frage, „Warum seid ihr alle gekommen?“ und zauberte damit ein begeisterndes Saiten-Feuerwerk in den Saal.

Robert Valouch, Lehrer für Schlagzeug und Percussion, spielte mit den Schülern Finn und Lenny ein westafrikanisches Stück auf der Djembé, einer Trommel, die aus einem ausgehöhlten Baumstamm besteht. Dann überwältigte Sofie Daisel mit einer Gesangsnummer die Zuhörer. Begleitet am Klavier von Maximilian Wirth, interpretierte sie mit viel Charme die Ballade „Never Enough“. Johannes Schille demonstrierte, was er am Snare einstudiert hat, und Magdalena Lammes, was ein Looper ist.

Vielfältige Ausdrucksformen

Mit den vielfältigen Ausdrucksformen, darunter auch einen „Cup Song“, einem Klarinettenduo aus Emma Nessel und Julia Neubauer, dem „Cheap thrills“, den Sarah, Emiliy, Sofia und Merjema präsentierten, machten die Schüler der Klangfabrik sicht- beziehungsweise hörbar, was sie sich in den vielen Unterrichtsstunden musikalisch angeeignet haben.

Neben dem Bühnenprogramm gab es Workshops. „Wir wollen damit neue Schüler gewinnen“, erläutert Nessel das Konzept, „erfreulich ist, dass zum Unterricht immer mehr Senioren kommen. Sie holen jetzt nach, was sie in ihrer Jugend oft aus Zeitmangel verpasst haben.“ So war ein regelrechter Run auf die Instrumente zu bemerken. Dort konnten die Besucher neben Schlagzeug, Gitarre, Bass auch Klavier, Keyboard, Flöte, Saxofon und Klarinette ausprobieren. Es gab Laufzettel, auf denen sie die ausprobierten Instrumente eintragen und Quizfragen beantworten konnten. Für Kindergartenkinder bot die Klangfabrik auch einen Workshop in musikalischer Früherziehung an. „Der Gedanke dahinter ist, dass man schon sehr früh beginnen kann, das Gehör auszubilden“, sagte Lehrerin Ulrike Buttler-Bohrer, „dazu gehören rhythmische Bewegung, das Erleben von Sprache und Klang.“ So konnten die Besucher das Bühnenprogramm genießen oder sich im Foyer bei einer Tasse Kaffee und dem reichhaltigen Kuchenbüfett entspannen.

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.10.2018