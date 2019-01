Kinder setzen Kreativität frei

Brühl.„Ich habe einfach mal drauflos gesägt“, erklärte die zwölfjährige Teilnehmerin eines Programms der Jugendkunstschule. Sie brachte damit auf ihre Art zum Ausdruck, wieviel Kreativität in den Angeboten dieser kommunalen Einrichtung geweckt wird. Und das soll so auch im noch jungen Jahr fortgeführt werden, wie die Leiterin der Jugendkunstschule Andrea Tewes bei der Vorstellung der neuen Angebote erklärte. Die Kurse sind als Ferienprojekte konzipiert und richten sich an Kinder ab sechs Jahren.

Ziel ist es, die Jungen und Mädchen an die verschiedenen Bereiche der Kunst – wie Grafik, Malerei und Bildhauerei – heranzuführen. Auf spielerische Weise sollen zahlreiche Materialien und Werkzeuge eingeführt, verschiedene Techniken vermittelt und künstlerische Ausdrucksformen erprobt werden.

Los geht es in den Osterferien. „Kunst in der Kiste“ heißt es Montag, 15. April, bis Donnerstag, 18. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Die Jugendkunstschulleiterin Tewes will mit den Teilnehmern dann unterschiedliche Holzreste verwerten – die Kinder sollen sägen, kleben, malen und ein Objektbild aufbauen. Zudem modellieren sie aus lufttrocknendem Ton Figuren, die im Anschluss integriert werden. So entstehen aus einfachen Holzkästen tolle Kunstwerke, die eine Geschichte erzählen.

Pinsel, Spachtel und Schwamm

Am Mittwoch, 24. April, und Donnerstag, 25. April, will die freischaffende Künstlerin Nina Kruser zusammen mit den Kindern einen Schnupperworkshop zur Malerei durchführen. Dabei soll mit Acrylfarben sowie Pinsel, Spachtel oder Schwamm auf Leinwand gearbeitet werden. „Was wäre der August ohne Wasser, Sand und Malerei in bunten Farben?“, fragt Kruser in den Sommerferien. Im Ferienprojekt von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, geht es in der Jugendkunstschule um „Sommer, Sonne, Farbenrausch“. Die Kinder experimentieren mit Acrylfarben, mischen eigene Strukturpasten an und gestalten einzigartige Bilder, die Urlaubsträume wahr werden lassen sollen.

Beim zweiten Sommerprojekt können die Kinder von Mittwoch, 4. September, bis Freitag, 6. September, zusammen mit Tewes Skulpturen aus Speckstein herausarbeiten. „Lasst Euch vom Stein inspirieren und gestaltet ihn nach Lust und Laune mit Raspeln und Schleifpapier – von einfachen Formen bis zu figürlichen Darstellungen ist alles möglich, vorausgesetzt ihr bringt Experimentierfreude und ein wenig Kraft und Ausdauer mit“, lädt die Künstlerin die Jungen und Mädchen ein.

Alle Kurse finden im Mehrzweckraum beim Hallenbad statt. Anmeldungen für die vier Projekte sind ab sofort möglich. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird von der Jugendkunstschule eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Anmeldeschluss für die einzelnen Veranstaltungen ist jeweils eine Woche vor Unterrichtsbeginn. Für die Teilnahme fällt jeweils eine Gebühr an. ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019