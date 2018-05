Kinder sind nun fit fürs kühle Nass

Anzeige

Brühl.„Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist“ und „Gehe niemals mit vollem Magen ins Wasser“ waren nur zwei der Regeln, die die Kinder des Sonnenscheinhorts von Rudi Bamberger, dem Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe, lernten. Um die Schüler auf die Badesaison vorzubereiten, gab Bamberger in den sieben Gruppen Unterricht über Baderegeln und sicheres Bewegen im und am Wasser.

Anhand szenischer Darstellungen mit gemalten Enten veranschaulichte er den Viertklässlern, worauf es ankommt, wenn es ins Wasser geht. Die erste Baderegel lautete: „Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst.“ Beim zweiten Bild schnellten sofort viele Hände in die Höhe. Auf ihm war eine Ente mit Schwimmflügel zu sehen, die bis zum Bauch im Wasser stand. Die meisten dachten, die Regel laute, dass es wichtig sei, Schwimmflügel zu tragen. Es bedeutete aber, dass Nichtschwimmer sich im Nichtschwimmerbecken aufhalten sollten.

Immer über Tiefe informieren

Das nächste Bild zeigte ein Entchen, das in einen tiefen See blickt. „Man sollte sich bei einem Sprung in einen See vorher erkundigen, wie tief das Wasser ist“, war die Lektion. Manche Seen könnten tiefer sein als man ahnt – gefährlich für Nichtschwimmer. „Bevor man ins Wasser reingeht, muss man sich vergewissern: Wie tief ist es da? Und komme ich da auch wieder raus?“, erklärte Bamberger. Vergangenes Jahr waren in Deutschland 500 Menschen beim Schwimmen ertrunken. Um dies zu verhindern, sollten auch Erwachsene wieder öfter darin unterrichtet werden, findet Bamberger. Eine Ente befand sich im Wasser, die mit einem aufblasbaren Schwimmtier untergegangen war – diese seien keine Schwimmhilfen. Nur wer schwimmen kann sollte sie benutzen. „Überall da, wo Motorboote und Schiffe fahren, haben Schwimmer nichts verloren“, so Bamberger. Darüber hinaus seien diese Bereiche wegen der Strömung gefährlich.