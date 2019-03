Kinder vertreiben Winter

Brühl.Der Sommertagszug ist ein Brauchtumsfest in der Kurpfalz, das schon im 17. Jahrhundert in den Briefen der Lieselotte von der Pfalz Erwähnung findet. Dieser Tradition folgend, wollen die „Rohrhöfer Göggel“ zusammen mit den Kindergärten sowie anderen Vereinen und Gruppen mit einem bunten Umzug den Winter aus der Gemeinde vertreiben.

Start ist am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr an den Kindergärten in der Kaiserstraße. Von dort aus geht es durch die Bismarckstraße, die Rheinauer und die Lessingstraße, die Lindenstraße und den Promenadenweg zum Parkplatz des Vereins der Hundefreunde Rohrhof in den Hanfäckern, wo der Winter symbolisch verbrannt wird. Neben den Kindergärten werden sich auch wieder der Spielmannszug der Feuerwehr und eine Guggemusik beteiligen.

Auf dem Gelände der Hundefreunde ist nach dem Umzug noch ein geselliges Beisammensein mit Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem geplant. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf geht als Spende komplett an die teilnehmenden Kindergärten. zg/ras

