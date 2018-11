Kinder wählen Handtuchpolizei und Ordnungsdetektive

Brühl.Drei Ämter gab es im Sonnenscheinhort zu vergeben. So fanden die Kinderparlamentswahlen der Handtuchpolizei, des Sicherheitsteams und der Ordnungsdetektive statt. Die drei Ämter führen zwei bis vier Kinder aus und übernehmen dabei verschiedene Aufgaben – sie prüfen beispielsweise auf Ordnung und Sauberkeit und die etwaige Meldung von Mängel an die Leitung. „Außerdem erlernen die Kinder dabei Eigenständigkeit und Verantwortungsbewusstsein“, erklärt die Leiterin des Sonnenscheinhorts Anne Fonje gegenüber unserer Zeitung.

Eine Woche zuvor wurden in den Hortgruppen immer zwei Kinder pro Amt gewählt. Im Anschluss haben die gewählten Kinder ein „Wählt mich“-Plakat entworfen, auf dem ein Bild des Kindes zu sehen ist und alle Argumente, warum man es wählen sollte. Danach wurden die Plakate in der Aula aufgehängt, damit die anderen Kinder schon einmal überlegen konnten, wen sie wählen möchten. Interessierte Eltern nahmen sich ebenfalls Zeit, um sich die Plakate anzusehen.

Drei Tage später war es dann soweit und die Wahlen begannen. In der Aula saßen drei Praktikanten und waren für die Wahlen zuständig. Die Kinder durften sich bei ihnen mit Namen anmelden und wurden dann in den Gruppenlisten abgehakt. Danach haben sie einen Wahlzettel bekommen und durften in der kindgerechten Wahlkabine geheim wählen. Auf dem Zettel war ein Bild des Kindes mit dem Namen zu sehen. Die Kinder konnten pro Amt zwei Stimmen abgeben.

Bekanntgabe des Ergebnisses

Dann wurden die Wahlzettel ausgewertet. Alle Kinder trafen sich zur Feststellung des Ergebnisses in der Aula. Organisatorin Sophie Lopez Zanon moderierte die Bekanntgabe der in die Ämter gewählten Kinder. Timo holte mit 60 Stimmen das beste Ergebnis. Er übernimmt gemeinsam mit Lilly die Ordnungsdetektive.

Die Handtuchpolizei vervollständigen die beiden Jungen Luca Phil und Samuel und die Mädchen Theresa und Anesa. Für Sicherheit sorgen Martha, Louisa, Damaris und Samuel. Das Kinderparlament gibt es seit drei Jahren.

„Alle Kinder des Hortes sind sehr stolz darauf, dass sie wie Erwachsene bei einer großen Wahl mitwählen dürfen“, so Fonje gegenüber unserer Zeitung. zg

