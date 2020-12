Kinderaugen glänzen

Brühl.„Wenn sie glänzende Kinderaugen sehen möchten, dann kommen sie in unserem Kindergarten St. Bernhard vorbei“, sagt Susanne Füllhase, Leiterin der katholischen Betreuungseinrichtung in der Kirchenstraße. Der Grund für die Freude der Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten ist die aktuelle Ausschmückung des Gebäudes zur Adventszeit durch die engagierten Weihnachtswichtel der Einrichtung. Vorweihnachtszeit ist Bastelzeit, sagten sie sich und legten sich ordentlich ins Zeug. „Ich bin wirklich erfreut über die große Kreativität mit der unser Kindergarten mit neuen, super schönen Dekorationen überrascht“, sagt Füllhase. So zieren aktuell übergroße Adventskerzen die Nottreppe und im Hof der Einrichtung sorgt eine schönen Krippe für Begeisterung. So möchten die Betreuenden des Kindergartens der erhebliche Beschränkungen zur Pandemie mit viel Kreativität begegnen. Zudem wird die Vorfreude auf das Fest durch das Singen von Weihnachtsliedern sowie das Erzählen von Geschichten gesteigert. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020