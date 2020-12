Kinderbildungszentrum kämpft um Gelder

Brühl.Wenn das mit der Weiterentwicklung der Schillerschule in ein Kinderbildungszentrum klappt, ist etwas Großes gelungen. Ja, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, es wäre ein Campus für Kinder bis zum Ende der Grundschule mit allem Drum und Dran. Neben Kindergarten, Grundschule und Hort fänden sich hier rund um den Steffi-Graf-Park auch noch das Freibad und die Bücherei.

Die pädagogischen und bildungspolitischen Synergieeffekte wären kaum zu toppen. Und, so Göck, die Engpässe bei der Betreuungssituation würden mit der Vollendung des Kinderbildungszentrums der Vergangenheit angehören. Auch die baden-württembergische Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne Eisenmann, erklärte das Projekt bei einem Besuch im vergangenen Jahr zu einem Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft weit über die Hufeisengemeinde hinaus. Die Ausgangslage erscheint nahezu ideal. Von Stuttgart bis in den Brühler Gemeinderat kennt das Vorhaben allem Anschein nach nur Unterstützer. Und doch ist das Vorhaben, das vom Gemeinderat bereits im Mai 2018 auf die Schienen gesetzt wurde, alles andere als in trockenen Tüchern. Es hapert an der Finanzierung.

Startschuss ist bereits gefallen

Insgesamt hat das Bildungsgroßprojekt ein Kostenvolumen von 7,9 Millionen Euro. Wobei das Vorhaben, so der Bauamtsleiter Reiner Haas, in zwei Teilvorhaben aufgeteilt werden müsse. Zum einen gehe es neben der Sanierung der Schillerschulfassade um den Um- und Anbau der Hausmeisterwohnung an den Pavillon, zum anderen um einen mehrgeschossigen Anbau am Nordflügel der Schillerschule. Für Ersteres sei, so Haas, der Startschuss bereits gefallen. „Hier sind wir in der Ausführungsplanung und ich rechne damit, dass mit der Verwirklichung im ersten Quartal des kommenden Jahres begonnen werden kann.“ Hier stehen unterm Strich übrigens 1,8 Millionen Euro, wobei die Kommune mit einem Landeszuschuss über 450 000 Euro rechnen darf.

Deutlich schwieriger sieht es mit dem Neubau für den Hort an der Schillerschule aus. Bis dato, so Haas, gebe es nur eine Machbarkeitsstudie mit einem Kostenrahmen von 6,1 Millionen Euro. Und so wichtig dieses Projekt für die Bildungslandschaft auch sei, die Finanzierung stehe noch in den Sternen. Klar sei nur, so der Bürgermeister, dass Brühl die Kosten niemals allein stemmen könne. Derzeit ist die Verwaltung damit beschäftigt, drei Förderwege anzugehen. Große Hoffnung verbindet der Bürgermeister mit dem Bundessanierungsprogramm. Gefördert werden hierbei die Sanierung und Ausbau der sozialen Infrastruktur.

Weitere Kriterien fordern, dass das Projekt städtebauliche Impulse setze und auch überregional Wirkung entfalte. Für Göck steht dabei außer Frage, dass das geplante Bildungszentrum sämtliche Bedingungen erfülle. Mit einer Entscheidung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages rechnet der Bürgermeister im Frühjahr 2021. Wenn alles gut ginge, könne die Gemeinde mit einem Fördervolumen von immerhin fast 2,8 Millionen Euro rechnen.

Ein weiterer Topf findet sich unter dem Namen „Gute-Kita-Gesetz“. Auch hier hofft die Gemeinde zum Zuge zu kommen. Ziel sei ja der Ausbau der Kinderbetreuung. Hierfür gibt der Bund den Ländern Mittel an die Hand, die diese dann verteilen. Doch anhand welcher Kriterien dies genau vonstatten gehen soll, sei noch nicht abschließend geklärt. Und schlussendlich gehe es noch um den sogenannten Ausgleichsstock, mit dem steuerarme Kommunen gefördert würden. Brühl, so Göck, gehöre mittlerweile zu diesen Kommunen und dürfe sich Hoffnung machen, auch von hier eine Förderung zu bekommen.

Ganz grundsätzlich sieht man in Brühl den Bund auch im Rahmen der Entscheidung für eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen, soll wohl bis 2025 kommen, in der Pflicht. Es gelte das Konnexitätsprinzip. Einfach ausgedrückt: Wer bestellt, soll auch bezahlen. Heißt hier, wenn der Bund ein Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung bis zum Ende der Grundschule will, muss er dafür auch aufkommen. Derzeit, so Göck und Haas, sei vor allem Geduld gefordert. Beide sind sich aber sicher, dass bis spätestens März oder April 2021 Klarheit bestehen wird. Und wenn es grünes Licht gebe, so Haas, würde man sofort in die Planung einsteigen. Natürlich sei es bei Lichte betrachtet unmöglich, etwas über die Chancen einer Förderung zu sagen.

Doch Göck erscheint im Gespräch mit unserer Zeitung durchaus zuversichtlich. Gegen Investitionen in die Bildung gebe es eigentlich keine guten Argumente. „Es muss da doch einen Weg geben.“ Aber zugleich bedeutete er zum Schluss einmal mehr unmissverständlich, dass das Kinderbildungszentrum ohne Förderung nicht Wirklichkeit werden wird. „Alleine können wir uns das einfach nicht leisten.“

