Kindliche Kreativität entdecken

Brühl.Es war still in Brühl am Heiligen Abend, an den Feiertagen, so wie überall. Eigentlich, so erzählt Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch, sieht man in den Gottesdiensten an den Weihnachtstagen ganz viele Menschen, die man sonst übers Jahr nicht sieht: „Das ist zwar viel auf einmal, aber man freut sich umso mehr“, unterstreicht sie im Blick auf die vergangenen Jahre, in denen ihr selbst ganz wenig Zeit für ihre Lieben blieb.

„Ich selbst hatte eine lange schöne Feier mit der Familie – in den zurückliegenden Jahren bin ich am Heiligabend oft nur drei Stunden dabei gewesen, die deshalb sehr hektisch waren – und das war dieses Mal tatsächlich entspannt“, stellt sie als persönliche neue Erfahrung fest. Und doch habe ihr die Gemeinde gefehlt.

Die Gottesdienste voller Gesang und strahlender Gesichter. Gedanken der Pfarrerin, die in Kürze Brühl verlässt und einen neuen Wirkungskreis betritt, drehen sich um den Grund für die zahlreichen Menschen gerade zu Weihnachten in die Kirche zu kommen: „Und alle kommen wegen dieser merkwürdigen Geschichte, dass Gott in dieser Welt als ein Kind erscheint – ohne alle Rechte, in einem Land, in dem es auch damals täglich Überfälle und Attentate auf ,die anderen’ gab, in einer Zeit, in der es bestimmt auch Viren gab, aber noch keine Krankenhäuser und Beatmungsgeräte. Gott wählt ein schutzloses Kind und rührt Menschen damit bis heute. Und weckt das Beste, das in ihnen steckt“, stellt sie fest und unterstreicht, dass ein Kind das Wesen mit dem größten Entwicklungspotential sei.

Friedenslicht zum Abholen

„Ich wünsche mir, dass wir diese kindliche Kreativität wiederentdecken. Und dieses kindliche Vermögen, sich in andere einzufühlen. Und Menschen fröhlich zu machen – manchmal einfach durch ein herzerfrischendes Lachen“, gibt sie als Wunsch mit. Ein wenig Licht in der seltsamen Zeit mit den vielen Beschränkungen zum Eigenen und dem Schutz anderer wurde mit der Abholmöglichkeit des Friedenslichts aus Bethlehem ermöglicht.

„Sechs Menschen haben das Licht abgeholt, dazu zwei weitere für andere Haushalte mitgenommen“, berichtet die Pfarrerin davon, dass die Brühler sich an die Vorgaben gehalten und sich im Privaten aufgehalten haben. Das Wetter sei zudem schlecht gewesen, schildert Almut Hundhausen-Hübsch.

Damit dennoch ein Austausch – kontaktlos – hätte stattfinden können, hatte sich die evangelische Kirchengemeinde auf einen neuen Weg begeben und den Menschen die Möglichkeit sich auf dem digitalen Weg bei der kirchlichen Gemeinde zu melden eingeräumt. Unter der E-Mail-Adresse: weihnachten_in_bruehl2020@gmx.de konnten Bilder, Worte und Texte gesendet werden, Gedanken zur Weihnacht 2020.

Die Adresse bleibt noch aktiv für weitere Kontaktaufnahmen. Parallel dazu erhielt jeder evangelische Haushalt eine Anleitung für die Feier des Heiligen Abends einmal anders. Die Nachrichten zu sichten, zu lesen und zu beantworten hatten Ehrenamtliche übernommen, die eigentlich beim geplanten Stationengottesdienst helfen wollten. Ob es nun derartige Kontaktaufnahmen gegeben hat, konnte bis zum Redaktionsschluss leider nicht in Erfahrung gebracht werden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.12.2020