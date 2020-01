Klangfabrik bietet einen Tag der Musik

Brühl.Die Musikschule Klangfabrik lädt in Kooperation mit der Gemeinde zum Tag der Musik am Sonntag, 26. Januar, von 14 bis 18 Uhr in die Festhalle ein. Bereits in den vergangenen Jahren konnte die 2011 gegründete Klangfabrik und ihre Schüler mit diesem Ereignis über 500 Besuchern einen musikalisch abwechslungsreichen Nachmittag bescheren.

Erneut soll es die Möglichkeit geben, junge und ältere Schüler in verschiedenen Formationen auf der Bühne zu erleben. Ebenso besteht für Kinder, Jugendliche, jüngere Erwachsene und Senioren die Möglichkeit, die Pädagogen der Klangfabrik kennenzulernen, diverse Instrumente auszuprobieren und an kostenlosen Workshops teilzunehmen – bei freiem Eintritt.

Mehrere Bühnenprogramme mit Beiträgen der Schüler von Klassik bis zu Rock, Pop und Jazz, von Einzelvorspielen bis hin zu Großgruppen und Schülerbands runden das Angebot dieses Tages der Musik ab, versprechen die beiden Leiter der Klangfabrik, die Musikpädagogen Mathias Buchta und Tobias Nessel.

Auch für eine Bewirtung der Besucher wird gesorgt sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.01.2020