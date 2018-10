Brühl.Das Ensemble „CantusV“ interpretiert in der Reihe Auszeit der Kirchenmusik am Samstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr Werke alter italienischer und spanischer Meister. Mariengesänge wurden von zahlreichen Komponisten vertont, doch zur klanglichen Blüte brachten es dennoch wenige. Den Gipfel der Madrigal- beziehungsweise Motettenkunst erklommen in diesem Zusammenhang sicher Giovanni Pierluigi da Palestrina und Orlando di Lasso.

Die komplexen polyphonen Werke weben aus einzelnen Fäden ein filigranes Geflecht, das im fünfstimmigen Zusammenhang die Klangpracht der Renaissance entfaltet.

Fast vergessene Werke

Die musikalische Reise führt zu fast vergessenen Werken der Musikgeschichte wie beispielsweise das „Salve Regina“ des italienischen Komponisten Virgilio Mazzocchi, das sich mit seiner formalen Konzeption wesentlich von den anderen Werken unterscheidet.

Das Ensemble „CantusV“ ist ein Quintett, bestehend aus professionellen Sängern sowie Kirchenmusiker, das sich vorwiegend mit italienischer Renaissance beschäftigt.

Begleitet wird das Ensemble beim Konzert in der Schutzengelkirche von renommierten Persönlichkeiten aus der „Alten Musik“-Szene, nämlich von Christiane Lux, Cembalistin und Dozentin an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg, an Cembalo und Orgel sowie Robert Sagasser an der Gambe. Er übernahm 1996 er die Leitung des Hockenheimer Madrigalchors. Von 1997 bis 2001 leitete er zudem die evangelische Kantorei Hockenheim. Seit 2007 ist er künstlerischer Leiter des Kammerorchesters Hockenheim. Karten gibt’s für 10, ermäßigt 5 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf in den katholischen Pfarrämtern Brühl und Ketsch. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018