Klare Worte treffen klangvolle Melodien

Lars Reichow verbindet Lust und Politik auf seine ganz spezielle Weise. © Sell

Brühl.Leidenschaftlich, musikalisch und lustvoll. So tritt der Kabarettist Lars Reichow mit seinem aktuellen Programm „Lust“ vors Publikum. Sein Können als Meister des geschliffenen Wortes will der Kabarettist mit seinem Gastspiel – übrigens zum ersten Mal in Brühl – am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr in der Festhalle nachhaltig unter Beweis stellen. Auf den deutschen Bühnen gilt Reichow als einer der vielseitigsten Künstler seiner Zunft.

Es scheint, als sei ihm jetzt der Kragen geplatzt. Es sei höchste Zeit für ein politisches Programm gewesen, erklärt er – Zeit für ein klares Bekenntnis zu Europa und zur Demokratie. Aber vor allem will er schöne Geschichten erzählen – verrückte Geschichten, in denen er auch selbst mal doof dastehe.

Lars Reichow, vielfacher Preisträger, versierter Radio- und Fernsehmoderator, zeigt bei seinem Auftritt in Brühl einmal mehr die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potenzials als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger. Und er zeigt Haltung: Klare Worte gegen Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Handeln. Ein unterhaltsames und genussvolles Programm ist herausgekommen. Nicht zuletzt ein guter Grund, um sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen. ras/zg

