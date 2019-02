Klares Votum fürs Fischerfest

Brühl.Ein Vorstandswechsel stand bei der Generalversammlung des Angelsportvereins Rohrhof an: Auf den Vorsitzenden Udo Koch folgt Andreas Bühler und Jan Dorotik übernimmt von Bernd Grieger den Posten als Stellvertreter. Zahlreiche Sportfreunde hatten sich in der Sporthalle des SV Rohrhof eingefunden. Der noch amtierende Vorsitzende Udo Koch begrüßte die Anwesenden zu seiner letzten Tätigkeit in diesem Amt.

Nach Verlesung der Tagesordnungspunkte gab Sitzungsleiter Koch seinen Tätigkeitsbericht ab. Er appellierte dabei an die eher zurückhaltenden Mitglieder, sich engagierter an Vereinsaktivitäten, vor allem aber bei der Durchführung des Fischerfestes, zu beteiligen, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Anschließend konnte sich der Angelsportverein Rohrhof über die Aufnahme von vier neuen Mitgliedern freuen.

Erfolgreiche Veranstaltungen

Dann folgten die Tätigkeitsberichte der einzelnen Fachwarte. Sportwart Jan Dorotik berichtete über die Vereinsfischen, Aktivengruppenleiter Peter Schreiner ließ das Angeljahr Revue passieren. Vergnügungswart Bernd Grieger schilderte Organisation und Ablauf der Vereinsfeste und dankte den Helfern.

Kassier Claudio del Mul stellte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins dar – Prüfer Uwe Kanehl und Matthias Bleß lobten die einwandfreie Buchführung.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt sah die Wahl des engeren Vorstands vor. Bereits im Vorfeld hatten der bisherige Vorsitzende Udo Koch und sein Stellvertreter Bernd Grieger angekündigt, ihre Ämter niederzulegen.

Bernd Grieger übergibt Funktion

Winfried Geier sowie die Ehrenvorsitzenden Dr. Adalbert Nessel und Uwe Kanehl wurden in den Wahlausschuss berufen, wobei Letzterer die Leitung übernahm. Einstimmig wurden Andreas Bühler als Vorsitzender und Jan Dorotik als sein Stellvertreter das volle Vertrauen ausgesprochen. In ihrem Amt bestätigt wurden Kassier Claudio del Mul und Schriftführer Jürgen Uhrig, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Im Anschluss blickte Uwe Kanehl, der Vorsitzende des Fischerfestkomitees, auf die Neuerungen des vergangenen Fischerfestes zurück und hielt ein Plädoyer für die Erhaltung dieser Rohrhofer Traditionsveranstaltung. Dann entschied die Versammlung über die Anträge, dass auch im laufenden Jahr wieder ein Fischerfest veranstaltet wird und ein Fischbesatz im Vereinsgewässer durchzuführen ist.

Mit seinem ersten dreifachen „Petri Heil“ beendete Andreas Bühler die Generalversammlung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019