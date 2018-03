Kleines Landsportfest geplant

Anzeige

Bis in die 70er-Jahre gab es noch Disziplinen, die ausschließlich für Mitglieder von „Dorf-Vereinen“ waren. „Leider gab es ab dem Jahr 2016 kein Landsportfest mehr, der Zustand des Stadions lässt einen Wettkampf nicht zu“, hofft Hoffmann darauf, in den kommenden Jahren wieder ein Landsportfest anbieten zu können. Ein Mini-Revival ist da bestimmt eine prima Idee.

Die Kampfkünstler gehen mit Stöcken und Schwertern in Vorführungen ans Werk, das steht als Programm bereits fest.

Die Fußballjugend könnte am Festwochenende einen Spieltag im Stadion veranstalten, eventuell gibt es auch ein Turnier. „Es gibt viele Ideen und Gespräche, es sind noch einige Events in Planung“, möchte Hoffmann Unausgegorenes noch nicht als Fakt bekanntgeben. „Aber das kommt rechtzeitig“, das verspricht er.

Festakt im Festzelt

Klar ist, dass es am Sonntagmorgen einen Festakt im Festzelt, das an allen drei Tagen stehen wird, gibt. Laudator ist Gerhard Stratthaus, der selbst aktiver Leichtathlet beim FV war und der seiner Heimat immer verbunden blieb, auch über die Zeit seiner politischen Karriere hinweg.

Schon fest steht, dass die Ehrungen aus dem Festakt ausgelagert werden sollen – wohin, ist noch nicht geklärt. Die Historie des sportlichen Vereins kann man in der Festschrift nachlesen: „Wir haben lückenlos alle Spielstände der FVler von 1919 bis heute“, sagt Hoffman und ist stolz, allen Mitgliedern und Fans entsprechenden Service im Schriftwerk, zeitgenau zum Jubeltermin im Juli, bieten zu können.

Natürlich werden auch die Erfolge der Leichtahleten nicht geschmälert, zudem wird umfassend die Randhistorie beleuchtet. Selbstredend werden sich Anekdoten, Zoten und Geschichten in der Festschrift finden. Einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte nehmen wir schon jetzt:

Nach der Sportgemeinde 1907 und noch vor dem Turnverein 1912 wurde 1908 in Brühl der Fußballclub Viktoria gegründet. Der Fußballverein 1918 ist dann ein „Kriegskind“ gewesen: Nach dem Ersten Weltkrieg schlossen sich der FC „Viktoria“ und der seit 1918 am regelmäßigen Spielbetrieb teilnehmende FC „Germania“ zusammen, denn es gab nicht mehr genug junge Männer, um zwei starke Teams zu bilden. Die Gründung des FV 1918 verlief mehr oder weniger reibungslos. Es hatte vorher keine Rivalitäten gegeben. Die Mehrheit der ersten gemeinsamen Mannschaft kam aus der „Germania“. Dort hatte man weniger Gefallene zu beklagen, wie es in einer alten Festschrift heißt.

Sportgelände 1961 eingeweiht

Das Sportgelände, das „Alfred-Körber-Stadion“, konnte 1961 eingeweiht werden. Das Landsportfest etablierte sich wie auch der legendäre Fußballer-Maskenball oder das Sommernachtsfest. Sportlich erlebte der FV Höhen und Tiefen.

Vor zehn Jahren hatte der FVB gemeinsam mit dem 850. Gemeindejubiläum seinen 90. Geburtstag auch mit einem Spiel der AH gegen die Verwaltung gefeiert – mal schauen, ob es zu einem Revival kommt.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.02.2018