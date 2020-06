Kleinkunst vor einem ganz kleinen Kreis?

Brühl.„Das schmerzt wirklich“, sagt der Brühler Kulturbeauftragte Jochen Ungerer und schaut sich in der Festhalle um. Probeweise hat er zusammen mit Mitarbeitern die Stühle im Saal so aufgestellt, wie es in Corona-Zeiten mit ihrer Abstandsregelung maximal zulässig ist. Statt der normal knapp 400 Plätze bietet die Festhalle so nur noch 84 Besuchern die Möglichkeit, am Kulturprogramm teilzunehmen –

...