Kobolde beleben das Hexenhaus des Felsenmeerdrachens

Brühl.Bei schönstem Wetter machten sich 29 Ferienkinder mit den Betreuern Heinz Weber, Jennifer Nordheim und Ariane Fischer von den „Rohrhöfer Göggeln“ auf die Reise ins Lautertal im Odenwald. Nach 45-minütiger Fahrt beim dortigen Felsenmeers angekommen, gab es ein kleines Frühstück, danach ging die spannende Tour der Schatzsuche bei den Felsenmeerdrachen los.

Nach einer kurzen Wanderung hatte die Gruppe das Hexenhäuschen des Kobolds Kieselbart erreicht. Dort erzählte der gewitzte kleine Mann allen Teilnehmern die Sage vom Felsenmeer und dem geheimnisvollen Schatz, den es dort gibt.

13 Steine würden ein Geheimnis bergen, hieß es seitens der „Göggel“. Das bedeutete 13 Orte im Felsenmeer mussten gefunden werden – an jeder Station konnten Hinweise entdeckt und Rätsel gelöst werden. Eine Fotorallye, deren Ergebnis den Ort nannte, an dem der Schatz versteckt war. Genau nach 13 mal 13 Minuten sollte dieser Ort gefunden sein, damit der Schatz, den eine geheime Karte verzeichnete, gehoben werden konnte.

Schatzkarte weist den Weg

Ausgestattet mit der Schatzkarten und aufgeteilt in drei Gruppen ging es los, über Stock und Stein, bergauf und bergab, quer durch das Felsenmeer. Vorbei ging es am Riesensessel, einem Kiosk an dem eine kurze Pause eingelegt wurde, um eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen, Nervennahrung für den weiteren Weg zu sichern oder auch kleine Souvenirs zu kaufen. Weiter führte die Tour vorbei am Altarstein bis hin zum mystischen Turm – es gab viel zu entdecken.

Nicht alle Gruppen haben alle Stationen in der vorgegebenen Zeit erreicht, doch gemeinsam wurde das Ziel, den Schatz zu finden, letztlich erreicht.

Derart belohnt, verabschiedeten sich alle artig vom Kobold Kieselbart und machten sich auf den Weg zurück. Zuvor wartete aber noch auf alle ein wohlverdientes Picknick mit verschiedenen Leckereien und Getränken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.09.2019