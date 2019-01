König der horizontalen Gitarre hält Hof

Brühl.. Mit Dieter „Bornzero“ Bornschlegel tritt am Sonntag, 3. Februar, „Der ungekrönte König der horizontalen Gitarre“, also des auf den Beinen liegenden Instruments, um 17 Uhr in der Villa Meixner auf.

Bornschlegel ist ein alter Hase im Musikbusiness und dennoch ist sein Name nicht wirklich vielen Menschen bekannt sein. Bereits 1966, im Alter von zwölf Jahren, gab Bornschlegel, der seit seinem siebten Lebensjahr Gitarre spielt, sein erstes öffentliches Konzert mit der Dortmunder Band „The Dead Cops“. In den 1970er Jahren war er bekannt als Gitarrist bei der Band „Guru Guru“ und bei „Atlantis“ - damals avancierte er zu den besten Rockgitarristen. Vor einigen Jahren widmete er sich mit dem Projekt „Dein Schatten“ der elektronischen Musik, um schließlich bei der akustischen Gitarre zu landen, an die er mit ganz eigenem Ansatz und eigenen Spieltechniken herangeht.

Er sitzt inzwischen passgenau zwischen allen Stühlen und ist der Mann mit dem ganz eigenen Kopf. „Psychedelic freestyle guitar“ nennt der Marburger Gitarrenvirtuose, Sänger und Songschreiber Bornschlegel seine elektroakustische Soloperformance. Der Musiker nimmt sein Publikum mit seiner einzigartigen Spieltechnik mit auf die Reise durch seinen Kosmos aus eigenwilligen tanzbaren Popsongs mit Space und Raum für Improvisationen. Er verspricht für die Villa Meixner großes Gitarrenkino eines Saitenmagiers und Griffbrett-Gurus. ras/zg

