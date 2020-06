„Kollerkrotten" setzen Saalfasnacht komplett aus

Brühl.Die Brühler „Kollerkrotten“ setzen die Saalfasnacht in der kommenden Kampagne komplett aus. Diese Entscheidung ist dem Vorstand der Kollerkrotten nicht leichtgefallen - es war die schwerste Entscheidung in der Geschichte des Vereins, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch die Corona-Krise hat es dem Verein kaum möglich gemacht die Planung für die kommende Kampagne unbeschwert anzugehen.

Für den Karnevalsverein sei es keine leichte Zeit. Im „normalen“ Ablauf eines Jahres beginnen erste Trainingseinheiten der Garden und Tanzgruppen im April, Hauptversammlungen im Mai und finale Entscheidungen sowie Planungen der Veranstaltungen im Juni. Nicht zu vergessen seien die vielen organisatorischen Angelegenheiten der angehenden Tollitäten, die ebenfalls frühzeitig spätestens im Mai beginnen. Nun befinde man sich schon im fortgeschrittenen Juni und die „Kollerkrotten“ konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen noch keinen der genannten Abläufe beginnen oder abschließen. All diese Dinge führen zu Unsicherheiten vor allem im Bereich der Planungssicherheiten und der finanziellen Übersicht.

Befreundete Vereine als Vorbild

Die Verantwortlichen nahmen sich bei der Entscheidungsfindung die Karnevalsvereine der Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie auch befreundete Vereine des Narrenrings zum Vorbild. Diese verkündeten bereits, dass es kommende Kampagne keine Saalfastnacht für sie geben wird. Demnach beschloss der geschäftsführende Vorstand, dass die Saalfasnacht für die Kampagne 2020/21 für die „Kollerkrotten“ nicht durchführbar sei und daher abgesagt werden müsse.

Dass man die Kampagne als nicht durchführbar einstufte, begründete der Vorstand den Mitgliedern gegenüber aus verschiedenen Blickwinkeln. Man könne keine finanziellen oder gesundheitlichen Sicherheiten aussprechen. Genauer gesagt würde der Verein bei der Durchführung der Saalfastnacht mit den aktuell geltenden Auflagen zu viele finanzielle Einbußen machen. Des Weiteren wäre die Einhaltung der Maßnahmen in der Festhalle, die seit jeher die Veranstaltungen der „Kollerkrotten“ beherbergt, nur sehr schwer umsetzbar, wenn nicht gar unmöglich.

Auch die Gemeinde Brühl fühlte sich zu Absagen von allseits beliebten Veranstaltungen, wie beispielsweise der Kerwe und des Weihnachtsmarkts bei der Villa Meixner, gezwungen. Dies zeige aus Sicht der Brühler „Kollerkrotten“, dass selbst einer organisatorisch gut aufgestellten Gemeindeverwaltung in einer Art und Weise die Hände gebunden sind.

Im Frühjahr, kurz nach Ende der vergangenen Fasnachtssaison, hatte man die außerhalb der Kampagne stattfindenden Veranstaltung „Ladies Night“ und die Herrensitzung noch auf den Oktober verschoben. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt erahnen können, dass die sich stetig ändernde Corona-Verordnung auch einer Durchführung im vierten Quartal widersprechen würden. Da für beide Veranstaltungen bereits ein Kartenvorverkauf stattgefunden hat, werde eine zusätzliche Information bezüglicher der Rückerstattung der Eintrittsgelder erfolgen. Um die Mitglieder für die fehlende Saalfasnacht etwas zu entschädigen, möchte der Verein kleinere interne Veranstaltungen durchführen, die trotz der Auflagen möglich sind.

Soziales Engagement

Des Weiteren möchte man auch das soziale Engagement des Vereins innerhalb der Gemeinde nicht aus den Augen verlieren und trotz ausfallender Saalfasnacht aufrechterhalten. Der 64. Brühler Fasnachtszug ist aktuell noch nicht abgesagt - erst im Spätjahr werden die Verantwortlichen mit den Kommunen entscheiden, ob und wie der närrische Umzug stattfinden kann. Es wird mit der Saalfasnacht aber dennoch ein wichtiger Teil der fünften Jahreszeit fehlen, heißt es in der Pressemitteilung der „Kollerkrotten“ abschließend. zg

