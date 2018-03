Anzeige

Dieser Einschätzung schloss sich auch Heidi Sennwitz an (FW) an, die hofft, dass nun keine ständigen Nachbesserungen, wie sie beim Vorgänger üblich gewesen seien, nötig würden.

Ihr Fraktionskollege Jens Gredel merkte in dem Zusammenhang an, dass er von Besuchern der Sporthalle darauf hingewiesen worden sei, dass in den dortigen Duschräumen keine Handtuchhalterungen installiert seien. Das soll sich nun ändern, versprach Göck. ras

