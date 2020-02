Konzerterlös für Hilfsprojekte

Brühl.Der evangelische Kirchenchor Brühl-Rohrhof traf sich im Gemeindezentrum zur Jahreshauptversammlung, zu dem auch die Freundeskreismitglieder eingeladen waren. Chorsängerin Inge Kronemayer dankte allen Mitarbeitern für ihren Einsatz im jeweils zuständigen Bereich und übergab Blumengebinde. Die Aufgabenverteilung bleibt wie bisher.

Schriftführerin Renate Mauch berichtete über die Aktivitäten des Chores, beispielsweise über die Gottesdienste an Karfreitag, Gemeindefest, Konfirmationen, Totengedenken, Adventskonzert, Christmette und Jahresabschluss. Diese Einsätze erfolgten in der Kirchengemeinde Brühl und Ketsch, da beide Chöre seit einiger Zeit gemeinsam proben und sich bei öffentlichen Auftritten gegenseitig unterstützen. Auch die vielen großen und kleinen Ereignisse des Jahres 2019 brachte sie dem Chor noch mal in Erinnerung.

Kassiererin Ingrid Auer blickte auf die Finanzen. Die Kasse wurde von Doris Scheuler, Kirchengemeindesratsmitglied, geprüft und ohne Beanstandung bewertet. Somit konnte einstimmig die Entlastung erteilt werden.

Die Einnahmen aus dem Adventskonzert spendete der Chor je zur Hälfte an das Jeremie Projekt Congo von Tabea Riziki (Kasielke) und ihrem Mann sowie an Brot für die Welt. Sieben Chorsänger erhielten anschließend eine Belohnung für ihren fleißigen Chorprobenbesuch und drei besondere Ehrungen mit einer Urkunde vom Chorverband Baden. Der Chorleiter bedankte sich beim Chor für die gute Mitarbeit und das klaglose Singen in den Chorproben. Er fühle sich in Brühl und Ketsch zuhause und die Mitglieder seien der Grund dafür, so seine Worte. Ein detaillierter Terminplan für das laufende Jahr steht noch nicht fest.

Zum Abschluss las Inge Kronemayer einen „Blütensegen“ vor und der Chor stimmte als Überleitung zum gemütlichen Teil mit dem Tisch-Kanon „Danket, danket dem Herrn“. Die beiden Chorsängerinnen Ingrid Auer und Ilse Knapp luden schließlich zu einem Geburtstagsimbiss ein. zg

