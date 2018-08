Konzertreise mit zweitägiger Zugabe

Brühl.Costa Rica war das Ziel einer mehrtägigen Konzertreise der Gruppe „fascinatio citharis“. Es war das zweite Mal, dass ein Gitarrenorchester des Brühler Vereins „Zupferey“ an dem renommierten „Festival Internacional de Música con Plectro“ in dem mittelamerikanischen Land teilnahm. Gleich drei Konzerte an atmosphärisch ganz unterschiedlichen Orten prägten die Tournee durchs Land, an der aus Brühl 22 Instrumentalisten im Alter von zwölf bis 68 Jahren teilnahmen, wobei die meisten Saitenkünstler Jugendliche und junge Erwachsene waren. Weitere Teilnehmer dieser fünften Auflage des Festivals für Zupfinstrumente kamen aus dem Gastgeberland und Kolumbien.

„Ein absoluter Höhepunkt der Reise war sicherlich der Auftritt vor den Bribri“, gerät Walter Barbarino, Leiter des Brühler Ensembles, ins Schwärmen. Die Bribri sind ein kleines indigenes Volk in Costa Rica. Es lebt im Regenwald nahe der Karibik auf traditionelle Weise in sehr einfachen Verhältnissen mit großem Traditionsbewusstsein. Die Bribri haben es auch geschafft, sich ihre ganz eigene Sprache zu erhalten, in die die Musiker aus der Kurpfalz zunächst eine interessante Einweisung erhielten, bevor im Gemeinschaftshaus in typischer offener Holzbauweise das Konzert begann.

Das Konzertprogramm war geprägt von Traditionals aus Spanien und vom Balkan sowie – als Verbeugung vor den Gastgebern in Costa Rica – aus Lateinamerika. Dabei wurden die Gitarristen von „fascinatio citharis“ teilweise gesanglich von Erika Tieg unterstützt, Maike Hoesch bereicherte die Programmfolge mit dem Saxofon. „Es war interessant zu sehen, wie unsere Musik in dieser einmaligen Atmosphäre von den Bribri aufgenommen wurde“, erinnert sich Barbarino im Gespräch mit unserer Zeitung.

Universelle Sprache der Musik

Wie universell die Sprache der Musik ist, zeigte sich, als einige Bribri im Anschluss an den Auftritt der Deutschen ihre Gitarren erklingen ließen. Und natürlich entspann sich nach dem Konzert auch ein „Gespräch“ zwischen den Musikern aus beiden Kulturkreisen.

Das zweite Konzert der Reise durch Costa Rica führte „fascinatio citharis“ auf die andere Seite des Landes, nach Orotina. Die 8550 Menschen zählende Kleinstadt liegt rund 26 Kilometer vom Pazifik entfernt. Dort spielte das Brühler Ensemble in der Musikschule vor einem begeisterungsfähigen Publikum und auch beim dritten Konzert in der Kirche von Esparza ernteten die Saitenkünstler langanhaltenden Applaus. Das katholische Gotteshaus von Esparza ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt, die noch aus der Kolonialzeit stammt.

Mit Bedauern mussten die Brühler Musiker allerdings feststellen, dass bei dieser Konzertreise der Kontakt zu den übrigen Ensembles des Festivals fehlte, weil zeitlich und räumlich Begegnungen nicht möglich waren. „Da fehlte ein wenig der Austausch“, lautete der einzige Kritikpunkt am Programm der ansonsten facettenreichen Reise durchs Land, das auch touristisch jede Menge interessanter Eindrücke bot.

Die Naturliebhaber der Brühler Gruppe erlebten zwischen Pazifik- und Atlantikküste Flora und Fauna vom Feinsten. Besonders beeindruckend für die meisten Teilnehmer der Tour war der Ausflug auf die Isla Tortuga. Bei der Überfahrt zur Insel wurde das Boot von Walen begleitet, von denen einer sogar unmittelbar neben dem Boot auftauchte.

Auf der Rückfahrt, nachdem die einzigartige Tierwelt des unbesiedelten Archipels erforscht und die Ruhe am Strand genossen war, begleitete eine Schule von gut 100 Delfinen die Musiker zurück aufs Festland – ein schier unbeschreibliches Erlebnis, sind sich die Teilnehmer der Tour einig.

Beim Besuch des Baumwipfelpfades im Nebelwaldreservat von Monte Verde entdeckten die Musiker in luftiger Höhe Faultiere, in einer Wildtierstation begegneten sie Tapiren, Jaguaren und Papageien, die dort halbwild leben. Die bekannteste Attraktion des Rio Tarcoles im Westen von Costa Rica sind die Krokodile, von denen die Gruppe unzählige auf einer Bootstour entdeckte. Schließlich rundete eine Wanderung durch den Nationalpark Manuel Antonio die Naturerlebnisse ab.

Im kleinsten, aber attraktivsten Reservat von Costa Rica sahen die Mitglieder der Gruppe die Vielfalt der Primaten vom Kapuzineräffchen bis zum Brüllaffen, aber auch einige Nasenbären. „Es war eine rundum gelungene und eindrucksvolle Konzert- und Naturreise, bei der ich so viele Tiere gesehen habe, wie noch nie bei meinen Reisen nach Costa Rica“, schließt Barbarino seinen Reisebericht im Gespräch mit unserer Zeitung und erhält von den übrigen Reiseteilnehmern, zustimmendes Nicken.

Doch zu Ende war die Mittelamerikatour damit noch nicht. Probleme mit dem Höhemesser des Copiloten hatten zur Folge, dass aus Deutschland ein Techniker und ein Ersatzteil eingeflogen werden mussten. So konnte die Rückreise erst mit zweitägiger Verspätung angetreten werden.

