Kostenlose Bausätze für Martinslaternen

Brühl.Normalerweise ziehen zu Sankt Martin die Menschen mit Laternen durch die Straßen. Dies fällt Corona-bedingt aus. Die SPD hat nun eine Aktion gestartet, deren Ziel es ist, dass ein abendlicher Spaziergang in der Gemeinde während der dunklen Jahreszeit durch viele Laternen an den Fenstern erleuchtet wird.

„Dafür hängt man am besten ein oder zwei Laternen in ein Fenster, das zur Straße gerichtet ist“ erläutert SPD-Schriftführer Gerrit Jürgensen. Jeder könne sich an dieser Aktion beteiligen. Dazu stellt die örtliche SPD Bastelmaterialien für Laternen zum Selberbauen zur Verfügung. Die Bausätze werden am Samstag, 7. November, um 14 Uhr am Stabhalterplatz in Rohrhof kostenlos verteilt. zg

