Kräftiger Zuschuss für Frauenensemble

Brühl.Nach 65 Jahren verabschiedet sich der Frauensingkreis vor etwas mehr als einem Jahr von der musikalischen Bühne. Nach der Auflösung des Chores wurde satzungsgemäß das verbliebene Vereinsvermögen in Höhe von knapp 11 400 Euro an die Gemeinde übertragen.

Doch die für die Auflösung des Frauensingkreises Verantwortlichen haben darum gebeten, das verbliebene Vermögen an die Chorgemeinschaft Brühl weiterzuleiten. Innerhalb dieses Vereins besteht mit „Ladypur“ ein Frauenchor und so würde das Vermögen dem früheren Vereinszweck des aufgelösten Vereins weiterhin dienlich sein, hieß es in der Begründung der Bitte.

Eine Argumentation, der sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat folgen konnten. So wurde nun in der jüngsten Ratssitzung einstimmig beschlossen, den Betrag als Zuschuss an die Chorgemeinschaft zu überweisen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020