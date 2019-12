Kraft und neue Hoffnung schenken

Brühl.Gerade in der Adventszeit und zu Weihnachten fehlen einem diejenigen, die von uns gegangen sind. Dabei ist es unerheblich, wie lange der Verlust zurückliegt – ob ein paar Tage, Monate oder sogar Jahre. Um der Verstorbenen zu gedenken, wird am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr ein Wortgottesdienst in St. Michael im Rohrhof abgehalten.

Die Konfession oder Nationalität spielt dabei keine Rolle, alle sind willkommen, um Anteilnahme und Mitgefühl zu bekommen, welches stärken und neue Hoffnung schenken soll, heißt es abschließend in der Pressemeldung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019