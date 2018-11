Kraxeln und Surfen in der Gemeinde?

Brühl.„Vom vagen Gedanken zur konkreten Idee, von dieser zum begreifbaren Modell. Ein Gebäude neu zu planen ist eine besondere Aufgabe.“ So wirbt der Projektentwickler SFB aus Worms auf seiner Home-page. „Projekte sollten vorausschauend und zukunftsfähig geplant und gebaut werden“, betont das Unternehmen an anderer Stelle.

Und ein solches SFB-Projekt im Auftrag von Dornick-Sports-Project aus Waldsee steht auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Technik und Umwelt am Montag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rathaus.

Dornick-Sports-Project plant im Schütte-Lanz-Gewerbepark wohl gegenüber den historischen Luftschiffhallen den Neubau einer Sporthalle mit Gastronomie, Event und Büroflächen. Dafür stellt SFB nun den Antrag auf Bauvorbescheid für dieses Vorhaben.

Wenn ein Bauherr grundsätzliche Fragen zur Zulässigkeit eines bestimmten Bauvorhabens oder zu einzelnen wichtigen Punkten hat, die er vorweg geklärt haben möchten, kann er zunächst einen solchen Bauvorbescheid beantragen. In der Entscheidung des Ausschusses werden dann die zur Entscheidung konkret gestellten Fragen verbindlich geklärt. Der Vorbescheid gilt für eine Zeit von drei Jahre.

Ausreichende zahl an Stellplätzen

Und so stellt SFB zwei konkrete Fragen. Nämlich, ob die geplante Nutzung überhaupt zulässig ist und ob die Zahl an Stellplätzen ausreicht. Die zweite Fragestellung hat das Baurechtsamt des Landkreises schon mit Ja beantwortet, für die erste gibt die Gemeindeverwaltung den Ratsmitgliedern eine Empfehlung. Demnach ist mit dem Projekt eine Multi-Erlebniswelt geplant. Anders als monothematische Sporteinrichtungen bringe das Format mehrere thematisch harmonierende Aktivitäten und umrahme sie mit einer erlebnisorientierten Gastronomie und Eventmöglichkeiten. Demnach stünde der Planung nichts im Wege, so die Gemeindeverwaltung und empfiehlt das Einvernehmen.

Was genau ist angedacht? Zentrales Element soll die die stehende Welle, die Citywave, sein. Dabei handelt es sich um ein Wasserbecken, in dem für Wellenreiter stets ideale Bedingungen herrschen sollen. Sie soll, den Unterlagen entsprechend, Hauptmagnet und Kommunikationssprungbrett sein und damit die inhaltliche Thematisierung der gesamten Anlage vorgeben. Weitere niederschwelligere, aber thematisch zuzuordnende Erlebnisse wie Bouldern, also Kletterwände, Beachvolleyball und Adventure-Golf sollen das Angebot konzeptionell abrunden. Dazu sollen drei wettkampfgeeignete Beachvolleyball-Felder für freie Buchung, Turniere und Events zur Verfügung stehen. Adventure-Golf ist eine Weiterentwicklung des Minigolfs, die dem Großgolf in der kurzen Distanz sehr ähnlich sein soll, sie spricht vor allem Familien, Ausflügler und private Gruppen an.

Den Luftschiffhallen gegenüber

Eine begleitende Gastronomie soll – so die Pläne des Projektentwicklers – die Gäste entsprechend begleiten. Geplant sind bislang Bar, Bistro und Catering. Die großen und auch kleinen Veranstaltungen sollen mit einem auf das Eventformat angepassten Programm bekocht werden „,professionelle Lässigkeit’ ist das Motto unseres Services“, heißt es in dem unserer Zeitung vorliegenden Konzept.

Außerdem plant das Unternehmen mehrere verbindbare Tagungsräume sowie einen großen multifunktionalen Eventraum für bis zu 500 Gäste. Das alles soll untergebracht werden auf einem 11 225 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem das Gebäude geplant ist, das etwa 100 Meter breit, 50 Meter lang und rund 15 Meter hoch sein soll, ist den Plänen zu entnehmen. Auch für den Standort weist das Unternehmen schon eine konkrete Fläche aus: in der Straße An den Werften direkt gegenüber der historischen Luftschiffhallen von Schütte-Lanz.

Für den Bauvorbescheid sieht die Kommune keine Probleme und empfiehlt das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. Wie die Ratsmitglieder das Konzept bewerten wird sich am Montag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr zeigen.

