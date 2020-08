Kreisel steht weit unten auf der Wichtigkeitsskala

Brühl.Der Kreisel an der Villa Meixner ist der Gemeinde schon länger ein Dorn im Auge. Schlaglöcher und Risse prägen das Bild, in Fahrbahnsenken sammelt sich Regenwasser und sorgt für weitere Schäden am Asphalt. Über diese Probleme kann auch die durchaus schöne Gestaltung des eigentlichen Kreisels nicht hinwegtäuschen.

Dennoch ist dieser Kontrast eine passende Verdeutlichung des Problems: Die

...