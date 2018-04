Anzeige

Brühl.Eine Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen am Kreisverkehr Höhe Rennerswaldstraße verunglückt und verletzt worden. Dabei wurde das Auto in die Luft katapultiert, touchierte einen Baum und kippte zur Seite. Die 49-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde in eine Klinik eingeliefert. beju/pol

