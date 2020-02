Kreisforstamtist zuständig

Brühl.Auch wenn man es kaum glauben mag – aber die Hufeisengemeinde verfügt über einen Gemeindewald auf dieser Seite des Rheins. Zwischen Grillhütte, Klärwerk und dem Altrheinarm liegen knapp sieben Hektar Auwald, der allerdings forstwirtschaftlich nur gering genutzt wird. Der Pappelwald wurde Mitte der 1950er Jahre aufgeforstet. Bislang kümmerte sich das Landratsamt im Auftrag der Gemeindeverwaltung um diesen kleinen Wald. Doch nun führte eine veränderte Rechtslage dazu, dass im Gemeinderat neu zu befinden war.

Einstimmig und ohne jede Diskussion votierte der Gemeinderat für die Vergabe der forstlichen Betreuung des Pappelwaldes im Gewann Weid an das Kreisforstamt. Notwendig wurde das Ganze durch eine Änderung der Rechtslage und Neuordnung der Forstverwaltung. Inbegriffen sind sämtliche Aufgaben, von Holzeinschlag und Verkauf bis zur Verkehrssicherheitskontrollen.

Das, so die einhellige Meinung am Ratstisch, sei am Ende deutlich günstiger, als die Aufgabe selbst zu stemmen. ske

