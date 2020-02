Kreuzfahrt der kunterbunten Narrenschiffe

Brühl.„Die Verantwortlichen des Karnevalvereins ,Kollerkrotten’ haben alle Anstrengungen unternommen, einen farbigen Umzug aus Musik, Tanz und Motivwagen zusammenzustellen“, lobt Bürgermeister Dr. Ralf Göck das Engagement von Zugmaschall David Mahl. Rund 50 Zugnummern umfasst der närrische Lindwurm, der sich an diesem Dienstag, 25. Februar, um 13.01 Uhr auf den Weg machen wird.

Mehrere Karnevalsgesellschaften aus der Kurpfalz und dem Bruhrain werden beim 62. Brühler Fasnachtszug dabei sein, dazu kommen Gruppen und Vereine aus der Hufeisengemeinde und den Nachbarorten. Neben den beiden Karnevalsvereinen und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr nehmen aus Brühl der TVB, der Reitsportverein, der Club BKA, die Kolpingfamilie und der Countryclub „Buffalo’s“ teil. Über den Rhein kommen die Landfrauen aus Otterstadt in ihre Nachbargemeinde.

52 Nummern auf der Strecke

So werden die Zuschauer ideenreiche Motivwagen, Elferratsgefährte, Fußgruppen und Spielmannszüge bestaunen können, weiß der Cheforganisator, der auch für die Reihenfolge der Zugnummern verantwortlich ist. Der Umzug wird am Rathaus durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck moderiert werden. Dort, bei der Jahnschule, an der Kreuzung beim Krottenbrunnen und am Lindenplatz sind erfahrungsgemäß die närrischen Epizentren.

Aufstellung in der Bahnhofstraße

Wenn die Narren die Straßen erobern, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Verkehr, denn der närrische Lindwurm hat absolute Vorfahrt. Die Aufstellung der Narrenparade beginnt bereits um 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße – vom Kreisel bis hin zur Schütte-Lanz-Straße.

Der Zugweg führt dann über die Bahnhofstraße, die Schwetzinger Straße, die Kirchenstraße und die Hauptstraße. Dann geht es in die Mannheimer Straße, in die Schütte-Lanz-Straße und Bahnhofstraße zur Auflösung oder zur Weiterfahrt nach Schwetzingen. „Wie immer ist der Ablauf mit Schwetzingen abgestimmt, um den Aktiven die Teilnahme an beiden Umzügen reibungslos zu ermöglichen“, erklärt Mahl. Deshalb hat die Gemeindeverwaltung auch diesmal geplant, einen Busshuttle-Service zum Transport der Zugteilnehmer – und nur für sie, nicht für Zuschauer – nach Schwetzingen zur Verfügung zu stellen.

Die Bahnhofstraße und alle Zufahrten dorthin werden für den Autoverkehr ab 11 Uhr komplett gesperrt, damit die Zugaufstellung problemlos erfolgen kann, erklärt Matthias Sommer vom Ordnungsamt im Rathaus. Es gelte zudem ab 11 Uhr ein Halteverbot auf der Strecke.

Sperrungen und Verlegungen

Der Zugweg und alle Zufahrtsstraßen zu dieser Strecke werden an diesem Dienstag dann ab 12.30 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Die Haltverbote sind, wie Sommer in einer Pressemitteilung betont, auch nach Beendigung des Umzugs einzuhalten, da im Anschluss die Kehrmaschine durch die Straßen fahren müsse.

Zwischen 12 und 15.30 Uhr werden in Brühl auch mehrere Haltestellen durch den öffentlichen Personennahverkehr nicht angefahren. Dazu gehören die Bushaltestellen Meßplatz, Schwetzinger Straße, Drogerie Hartmann, Mannheimer Straße, Siedlung, Ketscher Straße und Wiesengrund.

Die Zuschauer können das gelebte Brauchtum unterstützen, indem sie die Fasnachtszugplaketten kaufen. Sie können vorab in den Brühler Geschäften erstanden werden. Die Plakette kostet einen Euro und kann auch noch vor und während des Umzugs bei den Gardemädchen der „Kollerkrotten“ erworben werden. Die Plaketten sind für die Karnevalisten ein sehr wichtiger Bestandteil der Finanzierung des Umzugs, erklärt David Mahl. Ohne sie sei eine Durchführung nicht möglich, da sich die Kosten auf mehrere Tausend Euro belaufen, erklärt der Zugmarschall.

Den größten Anteil an den Kosten haben die Preisgelder und Antrittsprämien für die Teilnehmer. Weitere Kosten fallen noch durch Genehmigungen und Versicherungen an. Das Wurfmaterial wird übrigens von den jeweiligen Umzugsteilnehmern selbst finanziert, heißt es seitens der „Kollerkrotten“.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.02.2020