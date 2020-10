Kreuzung soll nach Abriss neu gestaltet werden

Brühl.Das vor 120 Jahren gebaute Haus an der Ecke Rohrhofer und Ketscher Straße wird abgerissen, weil es baufällig sei, wie die Kommunalverwaltung informiert hat. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig und ohne jede Diskussion in seiner jüngsten Sitzung. Den Auftrag durchführen wird das Unternehmen „Orth Recycling“ für rund 32 000 Euro. Die Kosten würden auch eine fachgerechte Entsorgung der vorgefundenen asbesthaltigen Fassadenschindeln beinhalten, wird während der Sitzung betont.

Ziel der Maßnahme sei, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, „die Ausfahrsituation aus der Rohrhofer Straße zu verbessern“. Dabei soll das seit zwei Jahren leer stehende Gebäude auf Initiative des Bauamtes noch bis zum Jahresende abgerissen werden, da sich Obdachlose bereits Zutritt verschafft hätten. Ulrike Grüning (GLB) regte bei diesem Thema an, dass man sich über die frei werdende Fläche grundsätzlich Gestaltungsgedanken machen solle. Göck erwiderte, dass das immer passieren würde – das sei bereits im Gange. Es gibt schon erste Gedanken, die reifen müssen, betonte Göck auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Tagesordnungspunkte rund um vier Bauanträge in der jüngsten Ratssitzung verliefen wieder etwas schwieriger. Zwar wurde dem ersten Punkt mit der energetischen Dachsanierung in einem Haus in der Hebelstraße ohne Diskussion zugestimmt. Doch die drei folgenden Punkte mit dem Bau eines Pools in der Fasanerie, der Nutzungsänderung von einer Schreinerei zu einem Betrieb der Pulverbeschichtung in der Ketscher Straße und der Errichtung eines Mehrfamilienhauses und eines Einfamilienhauses in zweiter Reihe in der Lenaustraße sorgten für Missstimmung.

Amt bemängelt Nähe zum Damm

Bürgermeister Göck schlug beim Gartenpool zwar ein kommunales Einvernehmen vor. Planungsrechtlich gehe das in Ordnung, auch weil in der Nachbarschaft bereits ein Pool bestehe. Zugleich erklärte er aber auch, dass das Wasserwirtschaftsamt im Regierungspräsidium Einwände habe, da der Pool relativ nah an den Damm komme.

Das war ein Einwand, der am Ratstisch schwer wog. Von Michael Till (CDU) und Klaus Pietsch (FW) bis zu Roland Schnepf (SPD) und Peter Frank (GLB) überwog die Skepsis. Eine weitere Gefahr für den Damm will an dieser Stelle, die ohnehin seit vielen Monaten wegen Problemen mit dem Bauwerk gegeben ist, niemand riskieren und so wurde das Einvernehmen von den Fraktionen nicht erteilt. Göck betonte, dass am Ende aber das Landratsamt in Heidelberg als zuständige Baubehörde entscheiden würde und der Gemeinderat nur das planungsrechtliche bewerten solle.

Ebenfalls klar abgelehnt wurde der Antrag zur Nutzungsänderung einer Schreinerei in einen Betrieb der Pulverbeschichtung in der Ketscher Straße. Dies, so Göck, passe nicht in ein Wohngebiet. Denn es handle sich damit um einen störenden Gewerbebetrieb. Negativ stieß auch auf, dass da eine Umnutzung bereits stattgefunden habe und erst nachträglich diese Baugenehmigung beantragt wurde.

Von Uwe Schmitt (CDU) über Thomas Zoepcke (FW) und Roland Schnepf (SPD) bis zu Peter Frank (GLB) war die Abwehrfront maximal aufgestellt. Roland Schnepf (SPD) betonte zudem, dass nach der Ablehnung auch die entsprechende Umsetzung eines möglichen Rückbaus kontrolliert werden müsse.

Der Punkt Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus und ein Einfamilienhaus in der Lenaustraße sah im Gemeinderat erst problemlos aus. Im Rat herrschte mehrheitlich die Meinung, dass sich das Vorhaben gut in die Umgebung einfüge und damit einem gemeindlichen Einvernehmen eigentlich nichts im Wege stehen würde.

Gerade noch rechtzeitig

Darüber hinaus erklärte Andrea Koch von der Bauverwaltung im Rathaus auf Anfrage von Heidi Sennwitz (FW), dass bis dato keine Anwohnerbeschwerden vorlägen.

Einzig Dr. Peter Pott (GLB) erklärte, dass sich dieses Vorhaben mit der Umgebung nicht vertrage. Natürlich seien Innen- und Nachverdichtung begrüßenswert, doch gerade das Haus in zweiter Reihe sei dem grünen Ratsmitglied zu groß und müsste verkleinert werden. Eine Sicht, die am Ratstisch allerdings keine Mehrheit fand. Am Ende votierten die meisten Bürgervertreter gegen die vier Stimmen der Grünen Liste für die Erteilung des Einvernehmens.

Doch mit ihrer Skepsis traf die GLB anscheinend die Stimmung der Nachbarn. Denn beim Bürgerfrageteil gaben zahlreiche Nachbarn dann doch noch ihre Einwände zu Protokoll. „So sind wir damit nicht einverstanden“, ist die Sicht unter den Nachbarn. Es herrschte sichtlich die Sorge, dass es nun wohl zu spät dafür sei.

Doch, betont Göck, „zu spät ist es nicht“. Denn die eigentliche Entscheidung fällt in der zuständigen Baubehörde beim Landratsamt Heidelberg. Und genau dort müssten die Einwände bis Ende des Monats vorgebracht werden. Sie würden dann geprüft und ihnen gegebenenfalls auf die eine oder andere Art entsprochen werden.

