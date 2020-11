Kritik an zu vollen Bussen

Brühl.Der Öffentliche Personennahverkehr steht in der Hufeisengemeinde im Zentrum vieler Gespräche. Die Kommunalpolitiker reagieren dabei auf die Neuausschreibungen der sogenannten Linienbündel, bei denen verschiedene Buslinien in der Region zusammengefasst und an Verkehrsunternehmen vergeben werden.

Die Parteien im Gemeinderat haben einige Vorschläge erarbeitet, wie das Angebot rund um Brühl verbessert werden könnte. Insbesondere die Abstimmung mit der geplanten S-Bahn spielt eine wichtige Rolle, aber auch die Taktung bestehender Linien nach Mannheim und Heidelberg. Doch Bürgermeister Dr. Ralf Göck dämpft bereits jetzt die Erwartungen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.11.2020